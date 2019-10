Guzmán Corujo y el nuevo objetivo: llegar a jugar el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mala noticia de la lesión de Guzmán Corujo opacó el buen clima que se vivió por la tarde en la práctica de Nacional. Los tricolores volvieron a trabajar después de quedar libres el viernes por la mañana, en el entrenamiento post derrota con River Plate. El “profe” Marcelo Giarruso tomó el mando del movimiento y ordenó trabajos físicos de resistencia. La lluvia se aguantó y el plantel principal de Nacional, líder del Clausura y de la Anual, pudo terminar sin problemas la jornada, ya preparando el partido del domingo (hora 19.00; Gran Parque Central) contra una de las revelaciones: Cerro Largo.

El técnico Álvaro Gutiérrez ya había sido cauto en la entrevista con Ovación del domingo. “No me quiero adelantar a vaticinar algo; espero que no sea nada de entidad. En la práctica de lunes lo veremos y los médicos lo evaluarán, pero no soy de esos técnicos que suelen mandarle mensajes a los jugadores. Respeto sus momentos libres”, indicó.

Pues bien, ayer se le realizaron los estudios pertinentes y los mismos arrojaron que Corujo, que había terminado sentido contra los “darseneros”, sufrió un desgarro considerable en el cuádriceps de su pierna derecha.

El partido River Plate - Nacional se jugó el 24 de octubre, por lo que los 21 días habituales de recuperación en este tipo de lesiones se cumplirán el 14 de noviembre.

Antes de esa fecha, los tricolores enfrentarán a Cerro Largo (3/11), Fénix (7/11) y Progreso (10/11), todos partidos que el zaguero se perderá.

El clásico contra Peñarol está previsto para el domingo 17 de noviembre, en el marco de la fecha 12 del Clausura. Es decir que el defensa llegaría justo con la recuperación para ese duelo clave para la definición del Uruguayo. Eso sí, arribaría con tres semanas de inactividad.



Defensor Sporting, Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras serán los últimos tres rivales de Nacional.



Mathías Laborda (20 años) asoma como el principal candidato a suplir la baja de Corujo, ya que cuando ha faltado alguno de los zagueros titulares, es la opción que tomó Gutiérrez, como contra Progreso, River Plate y Danubio. También el DT cuenta con Hugo Magallanes, que apenas jugó un encuentro como titular.

La temporada de Corujo Guzmán Corujo viene cumpliendo una buena temporada, aunque con algunos altibajos. Cuando llegó Gutiérrez le volvió a dar confianza luego de la lesión y lo puso como titular y no salió más, conformando una dupla fuerte con Felipe Carvalho. A mitad de año mermó un poco su rendimiento, pero en el Clausura volvió a levantar. Fue figura en el partido contra Cerro.

titular Lleva jugados 29 partidos 29 partidos lleva jugados Corujo en la temporada de 39 posibles. Todos como titular.