Álvaro Gutiérrez: "Hoy tenemos 16 o 18 jugadores titulares"

"Disfrutando de la familia, estando en casa, tratando de arreglar alguna cosa que siempre te queda un poco para atrás, mirando algo de tele, algo de fútbol, o del rival que viene o del partido que pasó, pero con tranquilidad”. Álvaro Gutiérrez vive un fin de semana diferente, como hace tiempo no lo tenía. Es que Nacional entrenó el viernes por la mañana y el plantel quedó liberado hasta mañana de tarde, aprovechando también que ahora no habrá fecha del Torneo Clausura entre semana y que hoy se desarrollan las elecciones nacionales.

“Soy de esos que se da maña para la electricidad de la casa o para arreglar alguna pata floja”, se extiende el “Guti” el sábado por la tarde, después de descansar un rato.

Desde hace mucho tiempo, el técnico de Nacional tiene pasión por refaccionar autos antiguos y por la música. Han sido populares sus apariciones en alguna nota ocasional, por ejemplo, tocando la guitarra.

“Había comprado un mueble en un remate y hoy estaba sacándole toda la maquinaria vieja, porque era una radio vieja que es muy linda estéticamente, y le estaba poniendo un equipo que yo tengo de bluetooth; es como si fuera una radio vieja, pero en realidad adentro es todo nuevo”, explica con detalle, dejando de manifiesto que le apasiona realizar ese tipo de actividades. “Me sirve para desestresarme”, agrega convencido.

FOTO: El País.

NACIONAL. Después de nueve partidos, los tricolores volvieron a perder por el Uruguayo el jueves, cayendo con River Plate 3-1. “Hicimos un mal partido. Perdimos sin hacer mucha fuerza, facilitamos mucho el resultado que se dio al final y eso fue un poco lo que me dejó más triste”, explica el entrenador albo.



Gutiérrez señala que “hubo un buen planteamiento, que a ellos le salió perfecto, y que nosotros no pudimos revertir en cosas fáciles. Por ejemplo, en el primer gol (el de Juan Manuel Olivera) hay una desatención, nadie lo marca. Encima fue en los primeros minutos y en lugar de acomodarnos fue al revés y vino el segundo gol de ellos (de Luis Urruti)”.

“Yo tengo plena confianza en que fue una situación aislada. Es un llamado de atención en ver de que si no entramos al 100 por 100 todos, pueden pasar este tipo de cosas”, agrega sin dar mucha vuelta.

Gutiérrez observando el partido en la derrota contra River en el Saroldi. FOTO: Marcelo Bonjour.

En marzo, tras la salida de Eduardo Domínguez, Gutiérrez tomó el equipo cuando estaba nueve puntos atrás de Peñarol en el Apertura. Hasta la fecha pasada, los tricolores habían logrado sacarle a los aurinegros ocho unidades de diferencia (siete a Cerro Largo) en la Anual. Con el triunfo del equipo de Diego López, ahora Nacional tiene cinco de ventaja cuando quedan siete partidos por jugar del Clausura.

“No era habitual descontar en tan poco tiempo los nueve puntos que teníamos abajo y pasar por siete. Hay que seguir luchando. Si bien estamos en buena posición todavía, estas cosas son las que te dan un toque de alerta. No me puedo quejar, hemos dado vuelta una situación dificilísima; sería una lástima quedarse ahora”, indicó el técnico que está viviendo su segundo pasaje como DT de los tricolores.

Una de las buenas decisiones que tomó el “Guti” desde el clásico del Intermedio fue cambiar de sistema táctico.



“El 4-1-4-1 me aporta mucha dinámica en el medio y llegada por sorpresa de los volantes laterales. Incluso hay equipos que tratan de salir jugando de atrás, entonces podemos presionarlos más arriba”, explica sobre el esquema que más rédito le ha dado.

JUGADORES. Gutiérrez todavía no sabe si va a poder contar con Matías Viña en algunos partidos de noviembre, debido a que tiene chance de nuevamente ser citado por Óscar Tabárez para la doble fecha FIFA de la selección, del 15 y 19 de noviembre. Pero es factible que no lo tenga, producto de las buenas actuaciones del lateral izquierdo.



Durante octubre, y debido a la seguidilla de partidos del Clausura, el DT apeló a la rotación de algunos jugadores para no cansarlos y bajar las probabilidades de lesiones.



En el tramo final del torneo, sobre si apelará otra vez a la rotación, el “Guti” explicó que “cuando los jugadores están descansados y no hay problemas de lesiones, nosotros tratamos de mantener un equipo, y cuando hay una seguidilla de partidos siempre es bueno rotar, y más cuando hay un plantel tan parejo como en Nacional, siempre es bueno dar aire fresco”. Deja a entrever que seguramente hará alguna pequeña rotación de futbolistas.

Pablo García ha tenido buenos ingresos, pero nunca fue titular y Gutiérrez se refirió a su situación. “Somos un plantel de 32, que es muy parejo, donde en esas posiciones de arriba están Ocampo, Santi Rodríguez, García, ‘Papelito’, Vecino, Lorenzetti, Barrientos, Pastorini, ‘Chory’ Castro, entonces... je, sólo pueden jugar tres. Está difícil. Nos alegra que esté jugando bien”.

Pablo García se saca un rival de arriba en el Saroldi contra River Plate. FOTO: F. Flores.

Gutiérrez fue más allá: “Hoy en día vos hacés el ejercicio de hacer el equipo de Nacional, ¡y tenés 16, 18 titulares! Es impresionante, eso es bueno. Un Pablo García, un Santi Rodríguez, un Vecino, un Armando Méndez, que no están jugando de titular, si cualquiera los pone de titular, estaría bárbaro. Nosotros estamos tratando de lidiar con eso y principalmente que los jugadores estén enchufados. Por mejor que resuelva o que me ilumine, igual voy a ser injusto porque hay muchos jugadores de nivel que no pueden estar”.



Ya son siete los meses que este cuerpo técnico lleva en Nacional. A la hora de explicar qué es lo que lo tiene más conforme de este camino, el “Guti” afirma que “yo lo que dije de entrada es que le iba a exigir el máximo a los jugadores y realmente la respuesta que he tenido ha sido fantástica, porque todos están enchufados, corren, nadie quiere perderse un partido y eso para un técnico es fabuloso. La mayoría de las veces se han dado los partidos justos a Nacional; cuando tuvo que perder, perdió. Creo que contra Defensor fue la única vez que merecimos ganar y perdimos, y después contra Danubio, que ellos habían hecho mérito para algo más y terminamos ganando nosotros”.

Sobre la definición del Uruguayo, Gutiérrez opina que “va a ser reñida hasta el último partido, con varios equipos peleando en la Anual y el Clausura. Nos vamos a empezar a cruzar entre todos y el que mantenga la regularidad es el que se va a llevar la novia, como se dice, je”.

POLÍTICA. “Mi padre era diputado y mi abuelo también. Eran herreristas”, dice Gutiérrez, que ya hace varios días tenía claro a quién iba a votar en las elecciones.



Todavía no se había fijado dónde le tocaba sufragar, pero como generalmente siempre lo hace en la zona del Prado, lo dejó para último momento. Eso sí, dijo que bien temprano cumplirá con su deber cívico.