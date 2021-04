Gonzalo Bergessio: "Me equivoqué cuando salí a dar una nota que me trajo problemas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con 25 goles terminó al tope de la tabla de goleadores del Campeonato Uruguayo, superando por uno a Juan Ignacio Ramírez. Fue, además, el jugador MVP de las finales porque convirtió tres de los cuatro tantos que le hizo Nacional a Rentistas. Gonzalo Bergessio disfruta entonces triplemente el título obtenido, porque lo hace como capitán, como futbolista y como goleador.

El centrodelantero tricolor hizo un repaso de lo que fue la temporada de la nueva consagración y confesó en declaraciones al programa La Oral Deportiva (radio Universal) que el momento más difícil fue el inicio del año, luego de la eliminación en la Copa Libertadores y del episodio de indisciplina ocurrido en la burbuja que costó la no renovación de varios contratos y que cayera el manto de duda sobre el comportamiento de todos los futbolistas del plantel.

"Disfrutamos mucho el título porque este fue un año especial por todo lo que pasó este equipo, por las veces que se levantó", sostuvo Bergessio, quien reconoció que eso repercutió en su rendimiento futbolístico. "En lo personal sentí el bajón porque di una nota que no debí haber dado y me trajo problemas, pero lo hablé con los compañeros, me dieron su apoyo y todo se arregló. Me equivoqué y sé que me dieron palo los periodistas, pero lo que me interesaba era lo que pensaban mis compañeros y lo resolvimos en ese momento. Me quedo con eso, porque defendí y defiendo a mis compañeros donde debo hacerlo que es puertas adentro y no me arrepiento de nada".

En su momento, más que una entrevista Bergessio hizo una declaración en el programa Último Al Arco (Sport 890) en la que dijo que no quería hablar del tema sino aclarar que él no había participado de lo ocurrido, desligándose del episodio. Y eso no cayó nada bien en el plantel.

Más frases de Gonzalo Bergessio

- "Casi todos los 9 necesitamos de los compañeros porque precisamos que la pelota nos quede redonda para meterla, así que estoy contento por mi rendimiento y también por el del equipo".

- "La verdad que luego de volver de México jugué muy poco durante el año y medio que estuve en Argentina. Yo me sentía bien y Nacional me dio la oportunidad de demostrar que estaba vigente. No es fácil estar en un equipo grande y tener que soportar presión todo el tiempo, pero como ya estaba acostumbrado a jugar en grandes en Argentina me sentí muy cómodo desde el primer día en Nacional".

- "Lo que me está pasando en Nacional es soñado, pero yo trabajé mucho durante toda mi carrera y sentirse útil e importante a esta altura de mi carrera tiene un gran valor".

- "Siempre fui de temperamento fuerte y no me dejo pasar por arriba fácilmente. Me enojo y a veces eso me hace jugar mejor, porque quiero demostrar que puedo. También pasa porque en Uruguay no tengo amigos en los equipos rivales y juego a muerte y defiendo los colores de Nacional a mi manera. A veces sí me paso de rosca, pero no tengo nada contra nadie y si pasan cosas quedan en la cancha, como han pasado muchas veces. Pero es todo parte del fútbol".

- "Ahora se escucha más porque no hay gente, pero se habla mucho en la cancha. Viendo el equipo, me toca hablar más porque tengo compañeros que son muy jóvenes y no son de hablar tanto contra rivales que tienen jugadores más experimentados. En ese sentido me parece que es importante bancar a los más jóvenes".

- "A los más jóvenes, mismo los que subieron ahora, siempre me gustó tratarlos bien. Cuando yo subí por ahí había alguno que me trataba un tanto diferente y no me gustaba, pero hay un gran respeto de ellos hacia mí y mío hacia ellos. A veces no soy muy bueno comunicando las cosas, pero lo que les tengo que decir se los digo. Los muchachos ya vienen con una mentalidad ganadora desde juveniles y eso se nota".