Un bomba atómica que explotó en la interna de Nacional

La derrota en el clásico contra Peñarol 3-2 por el Torneo Intermedio y la posterior eliminación de la Copa Libertadores con el contundente 6-2 de River Plate dejó mucha amargura en Nacional. Pero también hay amargura y molestia por un acto de indisciplina que rodea a un grupo de futbolistas del plantel principal y que tiene en vilo a la directiva que encabeza José Decurnex.

El hecho sucedió en la noche del domingo, después del partido que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo y que se definió a favor de los aurinegros con los goles de Fabricio Formiliano, David Terans y Ariel Nahuelpán, marcando Gabriel Neves y Santi Rodríguez para los tricolores.

Según le confiaron fuentes tricolores a Ovación, un grupo de 12 futbolistas de Nacional, entre los que se encontraban algunos referentes, mantuvo un encuentro con tres mujeres en las instalaciones del hotel, donde se estaba llevando adelante la burbuja sanitaria, teniendo en cuenta que al jueves siguiente los albos debían disputar la vuelta contra los “Millonarios”. En el encuentro, varios de los jugadores estaban tomando bebidas con alcohol.

Las tres mujeres se habían hospedado en el hotel donde concentraba la delegación tricolor el mismo domingo ya que las instalaciones del lugar no estaban cerradas exclusivamente para Nacional, aunque los albos tenían un lugar exclusivo para ellos, sin contacto con otros huéspedes.

El encuentro se terminó cuando el entrenador tricolor Jorge Giordano se enteró de lo que estaba pasando y se apareció en el lugar; el DT les manifestó enojado a ese grupo de jugadores su disconformidad y desilusión con lo que estaba sucediendo y se fue.

Esa misma noche, un referente que formaba parte del grupo de jugadores en cuestión, intentó hablar con el entrenador y pedirle disculpas por lo sucedido, pero no logró su cometido.

El lunes, el manager general Iván Alonso solicitó una reunión con todo el plantel y con el cuerpo técnico para conversar de lo sucedido. La misma se desarrolló en el hotel donde Nacional estaba concentrado, previo al entrenamiento en Los Céspedes.

En esa charla, el que empezó hablando fue Alonso y, en la misma línea que Giordano, les transmitió su molestia y disgusto por lo acontecido en la noche anterior con un grupo de jugadores.

Todo el plantel formó parte de la charla por pedido de Alonso, ya que en esa conversación les dijo que no quería meter a todos en la misma bolsa y pretendía que los que no habían formado parte del encuentro la noche anterior escucharan las explicaciones de los compañeros que sí habían estado.

En la conversación se habló de muchos temas, no solamente de los referidos al acto de indisciplina. Hubo referentes que le cuestionaron a Giordano su estrategia para ciertos partidos, especialmente los de la Copa Libertadores, certamen en el que Nacional avanzó a los cuartos de final tras eliminar a Independiente del Valle y quedó eliminado en la ya conocida serie contra River Plate, con un global de 8-2.

Después de esta charla, el tema se terminó y el grupo empezó a trabajar de cara al encuentro de vuelta contra River Plate, pero el clima quedó tenso, algo natural después de todo lo que sucedió en plena concentración tricolor.

Este hecho traerá consecuencias, aunque muchas dependen de quién sea el técnico de Nacional.

Por los límites que marcó Giordano, está claro de que si el DT sigue al frente del equipo, gran parte de los jugadores que formaron parte del acto de indisciplina no seguirán, aunque no hay que perder de vista que hay 10 futbolistas que terminan su vinculo con los tricolores este próximo 31 de diciembre. Otro aspecto a tener en cuenta es que todavía no se sabe si habrá período de pases antes del Clausura.

Hoy la directiva se reunirá y decidirá si Giordano sigue al frente del plantel o si eligen a otro técnico. Pero lo que está claro es que hay mucha molestia entre los presididos por Decurnex con parte del plantel por los hechos sucedidos.