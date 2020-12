Gonzalo Bergessio: "Yo no participé y no me gusta que se me ensucie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plantel de Nacional se llamó a silencio absoluto desde que Ovación publicó el acto de indisciplina ocurrido en el hotel donde la institución cumplía la burbuja sanitaria. Sin embargo, el capitán Gonzalo Bergessio salió este miércoles a dar la cara y a hacer sus descargos.

"Voy a hablar desde el aspecto personal, porque se dicen muchas cosas de mí. Me hago cargo de lo que hago, pero no de lo que no hago. Cada uno es adulto y sabe lo que hace y lo que no. Yo no participé y no me gusta que se me ensucie", indicó Bergessio en declaraciones al programa Último al Arco (Sport 890).

Bergessio salió a limpiar su nombre por más que nunca fue manejado por Ovación (como el de ningún otro integrante del plantel) ni por medio alguno, aunque en las redes sociales sí se lanzaron algunos nombres, entre ellos el del argentino.

"Sé cómo me tengo que manejar en una concentración o en un vestuario. Las cosas que se tenían que solucionar, se solucionaron. Nacional está antes que cualquier persona", añadió el futbolista.

Nacional reconoció la existencia del acto de indisciplina ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública —que investigó porque se rompió la burbuja sanitaria al tener contacto algunos futbolistas del plantel con tres mujeres, razón por la cual recibió una fuerte multa económica— ocurrido en la noche del domingo 13 de diciembre, luego de la derrota clásica por 3-2 y antes del partido de vuelta ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Del acto de indisciplina no solo participaron futbolistas, sino algunos funcionarios de la institución. En el mismo programa, y antes de que hablara Bergessio, el periodista Andrés Cancellara informó que cuatro funcionarios del club fueron cesados en su cargo como consecuencia de lo ocurrido aquella noche.

Bergessio anunció que "no voy a entrar en detalles. Solo quería hacer mis descargos, que quedaran en claro algunas cosas" y anunció que el tema "es pasado", pues "puertas adentro nosotros tuvimos reuniones".

La continuidad de Jorge Giordano

El capitán tricolor se mostró "contento" de que Jorge Giordano (con quien dijo que no tiene ningún problema) haya sido ratificado como técnico de Nacional. "Me parece algo acertado, porque Jorge trabaja bien, hizo las cosas bien y merecida tiene la confirmación".

Dijo que lo sorprendió la designación de Álvaro Recoba como asistente técnico, pero lo tomó como algo positivo. "El Chino ya sabemos lo que significa para cada jugador. Es un gran ídolo que va a ayudar mucho".