Fernando Muslera: "Como persona diría que no estoy de acuerdo en jugar la Copa América"

Fernando Muslera declaró no estar de acuerdo con las decisiones que está tomando la CONMEBOL acerca de la realización de la Copa América, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que atraviesan los países, y el cambio de fixture de la Eliminatorias. El uruguayo adhirió a la opinión de algunos de sus compañeros, como por ejemplo, Godín, Suárez y Cavani, que ya habían declarado su oposición respecto a este tema.

"Los jugadores somos los peones, vamos a donde nos dicen, pero respecto al cambio de fixture, las Eliminatorias siempre se jugaron con un único calendario, se decide hacerlo a sorteo y luego se vuelve a cambiar... creo que no hay mucho para decir", expresó el arquero a Punto Penal (Canal 10).

En cuanto a la realización de la Copa América en las fechas establecidas, expresó: "Nosotros los jugadores queremos jugar todo el tiempo al fútbol y estar presentes siempre, pero primero que nada priorizamos nuestra salud, la de los nuestros y la de los uruguayos. Es difícil dar opiniones. Si me lo preguntás a Fernando Muslera, como persona te diría que no, que no estoy de acuerdo en jugar -la Copa América-, pero somos profesionales y tenemos que prepararnos para todo lo que se viene por delante".

De todos modos, los jugadores están enfocados en su trabajo y están preparados para hacer lo que les toca. "Yo hablo por mí. Es un momento delicado en el que hay que luchar todos juntos para salir adelante, pero en la selección no hablamos estos temas, estamos enfocados en el partido con Paraguay", declaró.

Medidas sanitarias

"Hacemos burbuja domiciliaria, uno quisiera ver a sus tíos, amigos, pero no se puede. Nos estamos cuidando entre todos por la salud de los nuestros. A partir del lunes arranca la burbuja sanitaria adentro del Complejo", expresó el arquero.

Volvió después de un año y medio

Sobre su regreso al grupo celeste, después de su gran lesión, Muslera explicó: "La verdad que un placer estar acá nuevamente después de tanto tiempo. Volver a Uruguay con la ilusión de defender la camiseta, es un sueño que se vuelve a cumplir".