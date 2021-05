Diego Godín está indignado con el cambio de calendario de las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con "la mejor expectativa y las ganas de siempre" Diego Godín arribó a Uruguay para sumarse a la Selección uruguaya de fútbol, pero siendo crítico de la decisión que se adoptó de cambiar el calendario. El "Faraón" dijo que tiene la misma "indignación" que todos por "no saber cuáles fueron los argumentos y los conceptos que utilizaron para cambiar un calendario que estaba fijado, sorteado".

En su salida del Aeropuerto, Godín no ocultó la felicidad e ilusión que le genera “estar de vuelta en el país", especialmente porque "hacía tiempo que no venía". En esta ocasión también lo hace "con las ganas de afrontar estos partidos de la Eliminatoria y de jugar la Copa América".

La decisión de modificarse el calendario fue criticada por el zaguero de la Celeste. "Un poco como lo tomamos todo, con indignación y de no saber cuáles fueron los argumentos y los conceptos que utilizaron para cambiar un calendario que estaba fijado, sorteado. La verdad que no le encuentro la explicación, pero bueno es verdad que se cambió, no estamos contentos ni compartimos esa decisión pero a partir de ahora hay que hacerle frente, afrontar los partidos que tenemos y sacarlos adelante".

Godín consideró que se están dando cosas raras desde hace bastante tiempo en el fútbol porqueentre otras cosas se juega "sin gente en los estadios" o "lo que ha pasado con el calendario, la suspensión de las Eliminatorias en marzo, ahora la suspensión de Colombia como organizador en la Copa América. Hay cosas que dependen nosotros y otras que no, lo único que queda es prepararnos bien, prepararnos de la cabeza para afrontar lo que viene al máximo y para sacar la mayor cantidad de puntos posibles".

El éxito de Luis Suárez en el Atlético de Madrid fue disfrutado "porque los que somos uruguayos nos alegramos un poquito por el Atlético. A Luis lo vi muy bien. Él quería demostrar que estaba vigente, que lo que se había dicho no era así y lo demostró saliendo campeón".

El grito de uruguayo entonado por los hinchas colchoneros volvió a ser especial y Godín lo destacó: “El grito de uruguayo ya lo viví yo cuando llegué y estaba Diego (Forlán), después alguna vez me tocó bien. Gracias a Dios los uruguayos han dejado bien parado al país en el Atlético de Madrid”.

El "Faraón" indicó que se encuentra en muy buena forma. “Estoy bien. Se me hizo larga la temporada en el Inter. Adaptación física, coronavirus, lesión, después de la segunda mitad del año empecé a agarrar ritmo, empecé a sentirme mejor, de hecho jugué todos los minutos con el equipo. En Cagliari no habíamos arrancado bien, pero en la segunda parte del año empezamos a levantar y en los últimos dos o tres meses hicimos una gran remontada para salvarnos. El jugar es fundamental, sobre todo a nuestra edad, porque cuando pasan los años es clave. Por ahí a los 20 podía pasar cinco partidos sin jugar y volvía y parecía que había dejado de jugar hacía un día, pero ahora hay que cuidarse físicamente, no tener lesiones. La parte física es fundamental”.

Al referirse a todo lo que le tocó afrontar, dijo: “Viví muchos cambios. Ya cuando pasé del Atlético al Inter, primero futbolístico porque el italiano es totalmente diferente, no sé porqué pero es un futbol mucho más complicado. Después cambiar de vestuario, de compañeros, de un fútbol diferente al del Atlético, porque el de (Antonio) Conte es con mucho espacios. Tuve que cambiar en lo físico, después pasar al Cagliari para tener que defender cosas diferentes. No descender, la angustia, la tristeza que te genera pelear ahí abajo. Fue un año impresionante de aprendizaje, a tener sensaciones que hacía tiempo que no sentía, de tener que exigirme más para ayudar al equipo, porque cuando estás abajo tenés que dar un poco más porque no alcanza. Fue un año de humildad, de un montón de cosas, que a veces se pierde la perspectiva porque al estar en un equipo grande capaz que te alcanza con jugar 40 minutos bien porque hay un compañero que te salva”.

Sobre lo que viene ahora en la Celeste contó: “Lo que nos dijeron es que vamos a ir a entrenar desde mañana hasta el 31 en condición de burbuja domiciliaria, por lo que pasó la última vez. Llegamos de diferentes países y de diferentes realidades, que no pase como la otra vez que terminamos todos contagiados. Del 31 en adelante la idea ya es concentrar, prepararnos para los partidos del 3 y del 8 de junio, después no sé si vamos a seguir concentrados para los partidos de la Copa América. Termina la Copa América y en un mes y mes y medio estamos jugando de nuevo la Eliminatoria”.