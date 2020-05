El equipo ideal en el que está Suárez y en el que protestan por la ausencia de Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde ha crecido en muchos aspectos de un tiempo a esta parte. Creció en nivel futbolístico, también lo hizo en su cotización e incluso en el cariño de los hinchas que incluso lo llegaron a ovacionar en distintos encuentros.

Ese cariño fue el que llevó a que muchos de ellos protestaran por no verlo en un equipo ideal que se dio a conocer en las últimas horas y es el que EA Sports presentó como el Equipo Ideal de la Temporada en España para el FIFA 20.

El TOTSSF (Team of the Season So Far) o en español "Equipo de la Temporada hasta ahora" salió a la luz este viernes con una obvia supremacía de jugadores de Barcelona y Real Madrid y un Lionel Messi casi perfecto con una valoración de 99.

Y en este equipo no faltan los uruguayos ya que Luis Suárez es uno de los que dice presente y de hecho es el segundo mejor del equipo por detrás de la "Pulga" con una valoración de 97.

De todas maneras, pese a que Real Madrid tiene cinco jugadores en este plantel, la molestia de los simpatizantes merengues se dio a conocer a través de las redes sociales porque uno de ellos no era Federico Valverde quien, a su entender, se merecía un lugar en este plantel por sus rendimientos.

Hay que tener en cuenta que este plantel es el mejor "hasta ahora", así que más adelante tal vez el "Pajarito" se pueda ganar ese lugar y los hinchas del Madrid quedarse más tranquilos.

el plantel Un equipo repleto de estrellas

Lionel Messi - Barcelona / 99

Luis Suárez - Barcelona / 97

Raphael Varane - Real Madrid / 97

Karim Benzema - Real Madrid / 97

Antoine Griezmann - Barcelona / 96

​Sergio Ramos - Real Madrid / 96

​Jan Oblak - Atlético de Madrid / 96

Toni Kroos - Real Madrid / 96

Nabil Fekir - Real Betis / 96

Marc Ter-Stegen - Barcelona / 95

Santi Cazorla - Villarreal / 94

Dani Carvajal - Real Madrid / 94

Frenkie De Jong - Barcelona / 94

Gerard Moreno - Villarreal / 93

Dani Parejo - Valencia / 93

Martin Odegaard - Real Sociedad / 93

Diego Carlos - Sevilla / 91

Yuri Berchiche - Athletic Bilbao / 89

Lucas Pérez - Alavés / 88

Lucas Ocampos - Sevilla / 88