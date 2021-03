Emiliano Alfaro le puso fin a su carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadie puede discutir el amor de Emiliano Alfaro por Liverpool, el club al que llegó a los 16 años desde el Huracán de su Treinta y Tres natal. En realidad vino para jugar en la selección sub 17, pero Palma ni corto ni perezoso le compró el pase a Huracán.

La prueba más grande de amor por el club de la Cuchilla la dio el olimareño en 2015 cuando regresó de Italia para jugar en Segunda División y ascender al equipo, lo que consiguió. Pues bien, justo este domingo, cuando Liverpool puede conseguir el tercer título oficial de su historia, Alfaro anunció que se retira. Lo hizo esta mañana en el programa Punto Penal de canal 10. Allí admitió que a pesar de que hizo todo lo posible, nunca pudo recuperarse totalmente de la segunda rotura del tendón de Aquiles y los dolores persistieron.

La segunda rotura fue en junio de 2019, cuando estaba llegando al final de la recuperación de la primera, que le había sucedido jugando en India, uno de los lugares exóticos a los que la pelota llevó a Alfaro.

Las lesiones le jugaron una mala pasada a la carrera del olimareño. Pero según le dijo a Ovación, eso también fue un crecimiento. “No puedo decir que he tenido mala suerte, porque el fútbol me ha dado tanto que no puedo decirlo. Jugué en Europa (Lazio) y en la selección. El fútbol me ha dado mucho y si no hubiera tenido lesiones tan complejas hubiera rumbeado para otro lado. Aún podría estar jugando en Europa... o no. Eso nunca se sabe. Las lesiones me cortaron el impulso en momentos cruciales, en momentos muy buenos de mi carrera, pero me sirvieron para valorar lo que es estar sano. Se lo dije siempre a mis compañeros en Liverpool: disfruten de estar sanos y el día a día. Sobreponerse a las lesiones es también poner a prueba la fuerza mental y eso me ha potenciado”.

Pero esta vez no hubo caso. Y justo hoy, cuando el negriazul puede quedarse con el torneo Clausura, Emiliano anunció que cuelga los botines. Ganó el Intermedio en 2019 de la mano de Paulo Pezzolano y la Supercopa Uruguaya con Román Cuello. También figurará como campeón del Clausura, si los negriazules vencen hoy a Nacional en el Gran Parque Central.