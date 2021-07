¿Con qué camiseta va a jugar Peñarol el clásico de vuelta por la Copa Sudamericana?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el fútbol hay muchas variables. Por supuesto que la deportiva suele ser la que tiene más peso, pero hay otras como la de la suerte que juega un papel fundamental. Pero también están las que podrían decirse son las intangibles y una de ellas está muy metida en la idiosincrasia del uruguayo: las cábalas. Esto es lo que lleva a Peñarol a dudar qué camiseta utilizar en el clásico de vuelta por la Copa Sudamericana a disputarse el jueves próximo.

La victoria 2-1 sobre Nacional lograda como visitante en el Gran Parque Central con una camiseta que tiene su extraña historia en su creación para parecerse a la del CURCC generó distintas posturas. Los que respetan las cábalas a rajatabla, y hay muchos de ellos dentro de la institución, sostienen que hay que volver a jugar con la misma indumentaria en el Campeón del Siglo, más allá de que la razón de la utilización de esta camiseta el jueves por la noche fue porque Peñarol celebraba los 121 años del primer choque con Nacional en el escenario tricolor.



Fue, también, a modo de respuesta por la famosa plaqueta entregada por Nacional en el clásico del Apertura y que los aurinegros devolvieron.

Por otro lado están quienes creen que esa camiseta debe ser inmaculada luego de haber conseguido un histórico triunfo, por lo cual no debe volver a utilizarse. "La verdad es que he recibido muchos llamados por este tema, pero recién vamos a empezar a resolverlo mañana", confesó a Ovación el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. "Literalmente tengo solo dos horas y media de sueño arriba, así que no estoy con claridad para pensar. Mañana, luego de descansar, entonces sí tomaremos esa y otras decisiones importantes", apuntó.