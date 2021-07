¿Qué pasó con la plaqueta que Nacional le entregó a Peñarol en el Gran Parque Central?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional le entregó a Peñarol una polémica plaqueta antes del clásico que se jugó en el Gran Parque Central el domingo 4 de julio haciendo alusión a que esa tarde se jugaba el enfrentamiento número 38 entre estos dos clubes en el escenario tricolor.

Esa entrega de la placa en las afueras del estadio que hacía alusión a la cantidad de encuentros en La Blanqueada generó malestar en el Consejo Directivo carbonero y varios de sus integrantes se expresaron.

Además, desde la entidad mirasol habían confirmado a Ovación que el club devolvería la plaqueta antes del clásico por Copa Sudamericana que se jugó este jueves en el Gran Parque Central y que terminó con triunfo de aurinegro por 2 a 1.

¿Y qué pasó la plaqueta? La delegación de Peñarol llevó la placa anoche al Gran Parque Central y a diferencia de lo que se había dicho en la previa —que le iban a hacer cambios— volvió al escenario tricolor en las mismas condiciones de las que se había ido el 4 de julio.

“Llevamos la plaqueta para devolverla tal como la recibimos y la seguridad de Nacional así como el área de Comunicación se negaron a agarrarla. Nos dijeron que tenían órdenes de no recibirla y que la dejáramos ahí”, le contó a Ovación el presidente mirasol Ignacio Ruglio.

El titular aurinegro agregó que “la llevamos sin modificaciones en una señal de altura para que ellos si entendían pertinente la modificaran, pero además la hicimos ver con un veedor de Conmebol que certificara cómo había llegado la plaqueta nuevamente”.

Ruglio contó también qué hizo Peñarol con la plaqueta: “La dejamos en el medio del vestuario antes de irnos. Ellos no la quisieron agarrar. Pedimos no hacer un acto público, pero no la quisieron recibir ni los encargados de seguridad ni el área de Comunicación ya que nos dijeron que tenían orden de no agarrarla”.

Por otra parte, ningún directivo de Nacional se hizo presente en ese momento en el que Peñarol le quería devolver la placa a sus pares tricolores, por lo que la novela de la plaqueta terminó en el mismo lugar en el que empezó: en el Gran Parque Central.