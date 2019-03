Boselli recibió "cinco o seis" ofertas por Santi Rodríguez, pero "no es el momento" de irse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El contratista Pablo Boselli reveló que recibió "cinco o seis" ofertas de distintos clubes por Santi Rodríguez, el volante ofensivo de Nacional, pero entiende que "no es el momento" de irse del club.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, el empresario dijo que "hoy Santiago Rodríguez tiene una cláusula de rescisión muy baja y para él yo tengo cinco o seis clubes", por lo que habrá que conversar el tema con la directiva tricolor.



Consideró que el entrenador Eduardo Domínguez y el presidente José Decurnex están "haciendo las cosas de una manera muy inteligente" y con "personalidad" para apoyar al juvenil de 18 años. "Si no fuera por la personalidad de ellos, Santiago Rodríguez no podría estar demostrando lo que hace. Al chico le dan la oportunidad, demuestra y rinde", consideró.



El empresario destacó "las características, el talento y la personalidad" del jugador que recientemente fue citado por Gustavo Ferreyra para los partidos amistosos que las selección sub 20 disputará en dos semanas. Indicó que estas cualidades las demostró "en un partido complicadísimo que había que ganar o ganar" como el del martes, en que Nacional derrotó 1 a 0 al Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.



Boselli sostuvo que el futbolista "no es bobo" y "sabe lo que se jugaban el técnico y la directiva" en ese encuentro, "y el chico jugó con el desparpajo que jugó con 18 años, estamos hablando de un jugador, no solo con un talento maravilloso, sino también con muchísima personalidad".



Según el contratista, Rodríguez "está en la situación ideal" y "este no es el momento para que se vaya, no importa que vengan tres, cuatro, cinco millones. Ahora lo que importa es que el chico juegue. Está jugando, a disfrutarlo, que Nacional salga adelante y que logre los objetivos".



"El otro día me junté con el papá y coincidíamos en que ahora Santiago se tiene que focalizar en Nacional, olvidarse de todo lo que pueda ser otro equipo, disfrutar del Mundial si tiene la posibilidad de entrar en una preselección y ojalá después se pueda confirmar e ir".



Aseguró que "este chico no va a estar hasta los 23 años en Nacional, eso es obvio", pero que "no hay que salir corriendo en este período de pases después del Mundial sub 20 a buscarle un club, a no ser que el chico me lo diga a mí o que el club me diga que quieren vender. Ese es otro tema y yo creo que nos tendríamos que juntar con el club, sabiendo lo que quieren Santiago y su papá, buscar la manera de protegerlo acá, seguir dándole la oportunidad de que juegue y en el momento adecuado se va a vender".



Sobre cómo está tomando la situación el jugador, Boselli dijo que "está notable, está tranquilo, tiene una madurez y una tranquilidad... por eso sigue rindiendo de la misma manera. Está muy bien llevado por Nacional y por el cuerpo técnico, y la hinchada lo está protegiendo muy bien".