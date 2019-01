"Estoy arriba del avión, que parece se está por caer a pedazos": el audio de Emiliano Sala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Muchachos, estoy acá arriba del avión que parece se está por caer a pedazos", se escucha decir a Emiliano Sala en el audio que le envió a un grupo de amigos en Argentina cuando se dirigía desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gales) antes de que la aeronave desapareciera sobre el Canal de la Mancha.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar", bromeó, para luego añadir: "¡Qué miedo que tengo!".

El futbolista viajaba para incorporarse al Cardiff en un avión que pertenecía al presidente de la institución. Cuando iba aproximadamente una hora de vuelo, la aeronave desapareció del radar.

Mientras en Nantes, la ciudad en la que jugaba Sala, rezan porque el futbolista sea rescatado con vida, la búsqueda ha cesado al momento de oscurecer luego de que las autoridades confirmaran que en la zona de búsqueda se encontraron varios objetos flotando, pero no se pudo confirmar que pertenecieran al avión en el que viajaba Sala. No obstante, las esperanzas de hallarlo con vida a él y al piloto son remotas.

Diego Rolan, quien fue compañero de Sala en Burdeos, había dicho antes que se conociera el audio que él lo había escuchado y lo había encontrado "muy asustado".

El audio publicado por Olé