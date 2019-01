Oscureció y la búsqueda de Sala y el piloto se detuvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La policía de Guernsey, isla cercana a donde se cree que desapareció la avioneta en la que viajaba el jugador italiano del Cardiff City Emiliano Sala, son "escasas" si aterrizó sobre el agua.

La policía, a través de redes sociales, comunicó que en el transcurso de quince horas de búsqueda se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero que no han podido confirmar que pertenezcan a la avioneta extraviada.

Sala y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.

"Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son, en este punto, escasas", apuntaron.

A su vez afirmaron que las búsquedas se detuvieron ya que oscureció y que continuarán el miércoles al amanecer.

Declaraciones poco esperanzadoras.

John Fitzgerald, jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, aseguró que no esperan encontrar "a nadie vivo" cuando finalicen los trabajos en la zona. La posible caída al agua y las temperaturas extremas de la misma hacen que sea casi imposible que ninguna de las dos personas sobrevivan a esta situación.

A su vez, Fitzgerald, en declaraciones a Associated Press, sentenció que aún no saben cómo desapareció: "Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio", manifestó.

La policía de Guernsey confirmó que en la zona trabajaron dos aviones, dos helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar.