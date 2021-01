La AUF se suma al respaldo a Cavani y al pedido de que la pena quede sin efecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El año comenzó con muchas muestras de solidaridad y apoyo a Edinson Cavani por la sanción que recibió de parte de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por haberle escrito "Gracias Negrito" a un amigo. Primero fueron los futbolistas los que emitieron un duro comunicado contra el órgano que dictó la pena, a lo cual un rato más tarde se sumó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El propio Cavani fue el primero que se manifestó al expresar que acepta la sanción que se le impuso pero no la comparte por entender que se trató de una expresión de "cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida".

Este lunes por la mañana los futbolistas de la selección uruguaya compartieron a través de sus redes sociales un comunicado de la Asociación de Futbolistas del Uruguay expresando su solidaridad con Cavani, denunciaron la "arbitrariedad" del fallo y pidieron que la pena que se le aplicó al salteño se levante de inmediato.

El último eslabón de la cadena solidaria (que antes tuvo muchos más por la respuesta no solo de la afición uruguaya, sino incluso de catedráticos de distintos países al corroborar que lo escrito por Cavani no fue un acto de racismo) lo puso la AUF, que también emitió un comunicado propio solicitando a la FA que deje sin efecto la sanción aplicada al uruguayo, quien ya no pudo jugar el sábado en el triunfo de Manchester United 2-1 sobre Aston Villa.

"Conocemos al jugador, pero muy especialmente conocemos al ser humano (...) sencillo, solidario, humilde. Edinson es una persona de intachable moral y ética; un ser de temple sereno y sensibilidad solidaria", expresa la carta.

"En nuestro español, que difiere mucho del castellano hablado en otras regiones del mundo, los apodos negro/a o negrito/a se utilizan asiduamente como expresión de amistad, afecto, cercanía y confianza y de ningún modo refieren despectiva o discriminatoriamente a la raza o color de piel de quien es aludido" Asociación Uruguaya de Fútbol

El documento incluso cita a la Academia Nacional de Letras del Uruguay, que emitió un comunicado hace unos días sobre la "grave injusticia" que cometió la FA con Cavani. "En la variedad de español del Uruguay, por ejemplo, entre parejas y amigos, entre padres e hijos, se puede oír formas como gordis, gordito, negri, negrito/a. En los hechos, la persona a la que se trata con estos vocativos no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos", recuerda la AUF sobre lo expresado por la Academia.

"Resulta claro que el proceso que derivó en la sanción a Edinson Cavani adoleció de la consideración de este elemental análisis y termina por consagrar una injusticia flagrante", reflexiona la AUF, que "exhorta a la FA a rever la sanción". Y añade: "Sin perjuicio de lo anterior, la AUF desea expresar su irrenunciable compromiso en la lucha contra el racismo".