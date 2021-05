Urunday gana 20-1 por positivo de COVID-19 en Nacional y se situó al tope de la tabla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El encuentro Urunday Universitario-Nacional por la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol fue cancelado debido a un caso positivo de COVID-19 de un jugador Sub 23 tricolor. Como el plantel tricolor debe aislarse y guardar cuarentena, los puntos le corresponden al "Estudioso" y el marcador se cierra en 20-1.

La victoria sin jugar beneficia a Urunday que de esta forma se mete en los cuatro de arriba de la fase regular, lo que supone la clasificación directa a cuartos de final. No obstante, su presencia en dicha instancia aún no está asegurado, pues dependerá de los resultados que saquen Defensor Sporting frente a Aguada este viernes y de cómo le vaya a Malvín ante Peñarol el sábado.

En el caso de Nacional, esta derrota en los escritorios no le perjudica en el torneo porque ya está clasificó a cuartos de final, pero sí pone en riesgo que se quede con el número uno. Ahora el plantel deberá hacer cuarentena y volverá a hisoparse.

Otro que gana por la misma razón es Biguá, pues también un juvenil de Hebraica dio positivo de COVID-19. El plantel macabeo debe aislarse por lo cual no puede presentarse al partido del sábado. Esta noche se decide si también se posterga Trouville-Goes, ya que el Rojo fue el último rival de Hebraica. Desde el club de Pocitos se entiende que el partido debería jugarse por dos razones: una, que el chico contagiado no estuvo en el partido del martes a la noche; y la otra, porque los jugadores de la T serían contacto de contacto y eso no está previsto para la suspensión.

A partir de la reunión entre Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría Nacional del Deporte los playoffs, que otorgarán los cuatro cupos a los cuartos de final de la competencia, serán aplazados hasta la próxima semana y la fase regular se podrá terminar con la actividad entre este jueves y el sábado. Se prevé que para el lunes 17 o martes 18 de mayo vuelvan los partidos con los choques de octavos de final que disputarán del puesto 5 al 12.