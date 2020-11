El homenaje de los All Blacks a Maradona antes del haka vs. la cinta negra de Los Pumas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado se enfrentaron las selecciones de rugby de Argentina y Nueva Zelanda en el marco del Tres Naciones en Newcastle. El resultado fue una victoria abrumadora de los All Blacks por 38 a 0, que barrió con el recuerdo reciente del triunfo histórico de Los Pumas ante los neozelandeses. Pero el partido tuvo un espacio para el recuerdo de Maradona que llamó la atención del público y hasta generó alguna polémica en Argentina.

Antes del tradicional haka, Sam Cane, el capitán de los All Blacks, caminó hasta la mitad de la cancha, se paró frente a los jugadores argentino y desplegó en el piso una remera negra que llevaba en la mano. En el gesto, descubrió que la remera tenía el número 10 y el nombre de Maradona en la espalda. Un homenaje al exfutbolista, símbolo argentino, fallecido el miércoles pasado.

El gesto despertó tanto la admiración y el agradecimiento de argentinos como la inevitable comparación con el proceder de Los Pumas a cuatro días de un hecho de la magnitud que tuvo la muerte del histórico "10" albiceleste. A modo de homenaje, los argentinos llevaron tan solo un brazalete negro, un gesto común cuando muere algún personaje relevante para alguna institución deportiva. Además, según consigna Olé, la remera ofrecida por los All Blacks no fue levantada del piso por ningún Puma, sino que acudió un auxiliar del seleccionado a llevársela luego del haka.

Así fue el partido

Los All Blacks anotaron cinco tries para ganar un punto extra y se asegurarán el título si Argentina o Australia no ganan el último partido del torneo en Sídney el próximo fin de semana por un margen importante.

La victoria puso fin a la primera racha de derrotas de Nueva Zelanda de más de un partido desde 2011 y la exhibición de Argentina en el torneo, después de que su primer triunfo sobre los All Blacks fue seguida por un empate con Australia la semana pasada.

Los Pumas no habían jugado ningún partido internacional de rugby en más de un año antes de llegar a Australia, pero aún así se sentirán decepcionados al no poder marcar en un encuentro contra los All Blacks por primera vez.

El hooker Dane Coles anotó el primer try en la esquina en el minuto 12 y Richie Mo'unga añadió un penal poco después para dar a los All Blacks una ventaja de 10-0 en el medio tiempo, pero los tres veces campeones del mundo mostraron su poderío tras el descanso.

A pesar del gesto empático de homenaje a Maradona, los neozelandeses no tuvieron piedad y volvieron a lo básico con dominio de las jugadas a balón parado, carreras fuertes y patadas juiciosas para ejercer una presión sostenida sobre los Pumas.

Argentina hizo 10 cambios en el equipo que empató con Australia la semana pasada, lo que puede explicar la falta de fluidez en algunas de las combinaciones y una serie de errores de manejo.