"Me siento orgulloso de cómo se vive el fútbol en mí país, es parte de la motivación"

Ya en el inicio de la conferencia, Óscar Tabárez habló sobre las sorpresas de los últimos partidos y estar atento para no subestimar a Arabia Saudita este miércoles (desde las 12:00). "El debut no solo para Uruguay fue difícil, sino para todos. La paridad ha sido muy grande en esta primera fecha, salvo Rusia-Arabia. Generalmente se saca más aprendizaje de las derrotas que de las victorias, así que no espero que el rival nos ponga una alfombra roja. Esperamos un partido duro del estilo en que se han dado hasta ahora".

"Hay que estar preparados para todo y si no fíjense lo que pasó hace un rato: una jugada a los 3 minutos cambió el rumbo del partido", agregó en relación a la victoria de Japón ante Colombia.

La imprecisión de Suárez y el debut de los jóvenes.

"Suárez es un delantero que hace muchas asistencias. No hizo un gran partido, pero su potencialidad es increíble. Debemos tener la paciencia y el apoyo para transmitirle tranquilidad para él en el partido de mañana", dijo Tabárez.

Giorgian De Arrascaeta, Nahitan Nández, Guillermo Varela y Rodrigo Bentancur fueron algunos de los futbolistas más jóvenes que debutaron el pasado viernes en una Copa del Mundo. "Los futbolistas son seres humanos y no máquinas a las que se pueden programar", dijo el entrenador sobre los nervios.

"Lo normal es que el primer partido se sienta y no solo para los más jóvenes sino para el equipo. El de un Mundial no es cualquier partido y además hay que conseguir un resultado, por lo que el desgaste previo es grande", añadió.

Pero negó que el Mundial le haya pesado más a los futbolistas jóvenes que a los mayores, como los que saldrán a la cancha contra Arabia Saudita que muchos de ellos superan los 30 años y son sub 35. "Creo que es lo más conveniente para el equipo poner a los jugadores que elijo. En los mundiales no se puede esperar. No me fijo en la que edad que tienen, porque ya lo sé cuando elijo a los 23", afirmó.

Por ello añadió que "no venimos a un Mundial a entrenar ni a foguear jugadores para el futuro. Tengo mucha confianza en el equipo que vamos a poner mañana".

Precisamente sobre el once titular dijo que "es obvio, pero no lo voy a decir". Por lo tanto, colocará a Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Carlos Sánchez, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Los niños festejando en las escuelas.

Por los videos viralizados de niños en las escuelas de Uruguay festejando la victoria sobre Egipto del debut, Tabárez dijo: "No lo vi tanto como maestro (su antigua profesión) sino como hombre de fútbol". Y en ese momento hizo un repaso de la historia del fútbol uruguayo hasta llegar al presente.

"Desde los inicios del fútbol fuimos una potencia en el mundo. Luego se perdió ese hilo conductor entre las generaciones. Y en este momento creo que somos un equipo difícil para quien nos enfrente. Uruguay es junto a Argentina y Brasil el otro país sudamericano con cultura futbolística", dijo.

Por lo tanto "cuando veo que hay niños muy pequeños mirando a Uruguay y ven que gana con un gol en la hora, que es como una religión, se abrazaron y emocionaron. Esos niños no olvidarán más eso. Quizás se lo transmitan a sus hijos y hasta nietos y eso es retomar el hilo conductor", comentó

"Me siento orgulloso de cómo se vive el fútbol en mí país. Lo hablamos mucho con los jugadores y eso es parte de su motivación", sumó al tema.

Finalmente, consultado sobre la falta de gol de Suárez y el contraste con otros como Harry Kane, Romelu Lukaku o Cristiano Ronaldo, Tabárez dijo: "A este Mundial vinieron muchos goleadores importantes. Nadie discute su potencialidad, pero para los goleadores hay rachas. Nadie puede explicar cómo a veces se agrandan o achican los arcos para ellos".