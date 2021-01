Washington Camacho: "Mi deseo es ir para Uruguay y me gustaría vestir la camiseta de Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Washington Camacho, junto a Miguel Merentiel, se acaba de consagrar campeón de la Copa Sudamericana defendiendo los colores de Defensa y Justicia tras un partido en el que el mediocampista anotó un gol.

"Fue un acontecimiento importante para todo Varela y sobre todo para el club porque además de ser el primero, es internacional", expresó Camacho en diálogo con Quiero fútbol de Sport 890, y agregó: "Me ha tocado estar en momentos importantes del club y en lo personal estoy muy feliz porque no es fácil",

Cabe recordar que el uruguayo había sido parte del primer ascenso del Halcón a la Primera División en 2014. "El crecimiento que el club ha tenido ha sido acorde a lo que han querido los dirigentes", sentenció.

Camacho, que se definió como "un interno" al que le gusta estar tirado hacia la derecha y que disfruta tanto de asistir como de llegar al área, confirmó que ya no seguirá en el equipo y que volverá a vivir en Uruguay.

"Ya le había comentado a los dirigentes, a mis compañeros y al cuerpo técnico que iba a ser mi ultimo partido por una decisión personal y familiar. Mi deseo es ir a Uruguay y después, lo que pase, veremos", expresó.

Pero a su vez manifestó:

"Como hincha y con la oportunidad de ser jugador me gustaría vestir la camiseta de Peñarol, pero cuando lo comenté no esperaba recibir ningún llamado ni nada de eso, no pasaba por eso mi intención". Washington Camacho Jugador de Defensa y Justicia

De todas maneras, ese contacto llegó para agradecer: "Me mandaron un mensaje para felicitarme y agradecerme las palabras que había tenido con el club. El mensaje fue del presidente (Ignacio Ruglio), le agradecí y me pareció un lindo gesto".

Pese a que su llegada a Peñarol todavía no es más que un deseo de parte del jugador, Camacho ya confirmó que volverá a Uruguay y que "la realidad es que, sabiendo que hasta abril no puedo jugar, decidí volverme, entrenar y esperar si surge alguna oportunidad con algo que me seduzca".

El volante de 34 años vistió varias camisetas en el fútbol uruguayo. Entre ellas, la de Rentistas, Bella Vista, Juventud de Las Piedras, El Tanque Sisley y Cerro antes de emigrar a Argentina donde lució los colores de Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing y Rosario Central. Además tuvo un pasaje por el Tijuana de México.