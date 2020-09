Cómo vivió y cómo vive el plantel de Nacional en la burbuja el positivo de Gedoz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas de mucha incertidumbre vivió Nacional durante todo el viernes, porque a primera hora de la mañana llegó la notificación del positivo de COVID-19 de Felipe Gedoz y entonces se encendió la alarma.

La primera decisión que se adoptó fue aislar al futbolista brasileño y a Matías Suárez, quien ha sido su compañero de habitación desde que comenzó la burbuja sanitaria. Y aquí una pregunta: ¿no es que cada integrante de la delegación debe estar solo en su habitación? Según se explicó desde la institución tricolor, el protocolo recomienda que haya una persona por dormitorio, pero no es una obligación. Por esa razón los futbolistas comparten habitación.

Alertadas las autoridades nacionales del caso positivo, se procedió entonces a decretar la cuarentena, es decir que nadie puede abandonar el lugar de concentración ni siquiera para disputar un partido, razón por la cual el juego ante Liverpool fue postergado.

Y lo siguiente fue tomar la decisión de hacer una contraprueba a los 51 integrantes de la burbuja, entre los que se encuentran futbolistas, el cuerpo técnico, la sanidad y funcionarios.

Durante todo el día se aguardó con mucha expectativa los resultados, pues existía el temor de que, pasadas las horas, apareciera un nuevo contagio, al punto que no se reveló la lista de convocados por Gustavo Munúa para el juego ante Liverpool porque no existía certeza de quiénes estarían y quiénes no.

Finalmente los diagnósticos llegaron muy entrada la noche a Nacional y, para tranquilidad de todos, el de Gedoz seguía siendo el único caso positivo. El presidente José Decurnex se enteró sobre las 10 de la mañana de este sábado del positivo de Gedoz. Se encontraba a la altura de la ciudad de Young, pues estaba regresando a Montevideo luego de una gira que hizo por distintos departamentos del país.

Actualmente el plantel se encuentra entonces en cuarentena, pero sin que haya cambiado demasiado la rutina, pues a excepción de Gedoz y Suárez que están aislados, el resto continúa en contacto, con las mismas medidas sanitarias que venía cumpliendo.

Las que sí se incrementaron son las medidas sanitarias para con Gedoz y Suárez. En ambos casos, al estar aislados, cada vez que se les lleva comida o una muda de ropa quien hace las entregas se viste con el traje antivirus y máscara con filtro para evitar cualquier tipo de contagio. "Parecen astronautas", se contó desde Nacional respecto a la apariencia de quienes atienden a los dos futbolistas.