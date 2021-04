Valverde habló de la "varita mágica" que significó Diego Forlán en su carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





En horas previas al partido que Real Madrid disputará como visitante ante Liverpool en Anfield, Federico Valverde no se olvida de sus comienzos, de aquellos partidos en campos sin césped o de los viajes en el ómnibus de Peñarol para ir a jugar los partidos de los fines de semana. Mucho menos, se olvida de lo que significó para su carrera la llegada de Diego Forlán al equipo Aurinegro. “Tuve la gran fortuna, una varita mágica, que en el momento en que debuté en Peñarol, el club que amo, firmó Diego Forlán. Eso fue...fue increíble y no solo con el fútbol; me ayudó a entender, a no perder la cabeza. Cuando aparecieron los grandes clubes, dijo: 'Mantén la calma, eres joven, disfruta cada día. Si han venido por ti es porque tienes algo. Deja que eso te motive’”.

En entrevista con el diario británico The Guardian, Valverde explicó todas las dificultades que se presentan para los jugadores uruguayos en los comienzos de su carrera son elementos que van templando el espíritu combativo. "En Uruguay no todos los campos son de césped, ni siquiera en Primera, así que imagina en categorías inferiores. Son campos de tierra. Vas a tirar un córner y hay un animal a tu lado. Te hace crecer, luchar, ser más fuerte. Es hermoso volver de un partido con la cara cubierta de tierra, el pelo lleno de barro y los botines llenos de piedras. Lo más hermoso que puede experimentar un niño es subirse al ómnibus todos los fines de semana con su equipo y compartirlo con amigos y familiares”.

“Hubo un momento de cambio en mi vida, uno que ahora también lamento porque me hubiera gustado quedarme en la escuela, cuando tuve que decidir si seguir estudiando o jugar al fútbol, porque faltaba mucho a la escuela. Para hacerlo, tuve que irme. Tenía 14 o 15 años y jugaba en la selección nacional a nivel juvenil. Hubo muchos viajes, falté a clases, me atrasaba, era difícil. Mis padres no querían que dejara la escuela, pero las dos cosas no encajaban".

"Decidí: 'El fútbol de mis sueños, lo que se me da bien es el fútbol, me voy a dedicar al fútbol'. Afortunadamente, salió".

Valverde agregó que “el fútbol es fundamental para Uruguay, la gente muere por sus equipos, está loca por su equipo. Y cuando eres niño, lo primero que te lanzan es una pelota". Y agregó:

Tenemos una población tan pequeña, por lo que producir tantos jugadores te llena de orgullo".

Es por eso que Valverde incluso se convirtió en un hincha del Liverpool en 2013. "La mayoría de los uruguayos apoyan a equipos con uruguayos adentro y cuando Luis estaba allí, yo apoyaba a Luis. También le pasa a Cavani en el Manchester United. Ese año, todo el país apoyó al Liverpool".

De su carrera en Real Madrid ponderó la figura de Zinedine Zidane "como entrenador y como persona". También la de sus tres compañeros en la medular: Casemiro, Kroos y Modric. "Lo han ganado todo en España e internacionalmente. Las Champions le salen a las orejas. Si se fusionasen serían el jugador perfecto: Case siempre está atento a todo: fuerte, rápido, ve espacios que se abren, ve a los jugadores que llegan a presionar; Luka es dinámico, siempre ve el pase entre líneas; y Toni tiene la paciencia y la capacidad de jugar sin presión, como si estuviera en el patio de su casa".

"¿Qué podría ser mejor para mí que compartir vestuario con ellos? Solo tienes que mirarlos para aprender, y si te dan consejos, escucharlos. Casemiro fue especialmente útil, facilitando mi adaptación, encima de mí todo el tiempo".

"Cuando hay una sana rivalidad, te conviertes en un mejor equipo y me encanta tener esa competencia, tres jugadores que hacen casi imposible entrar. Me gusta el desafío, luchar para jugar. Y cuando juegas con ellos, lo disfrutas aún más".