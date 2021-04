Los medios de España elogian a Federico Valverde y su desempeño con Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid le ganó 2-1 el clásico frente al Barcelona por LaLiga y una de las estrellas del partido fue Federico Valverde. El uruguayo, que venía de recuperarse de una lesión, ingresó como titular y fue un elemento vital para el equipo de Zidane, por lo que medios españoles no dejan de hablar de él. El mediocampista salió a los 61 minutos e ingresó Marcos Asensio.

El que le atribuyó mayor importancia fue el catalán Mundo Deportivo: "Un terremoto que el Barça no sabe contener", tituló. "El uruguayo volvió a ser la horma en el zapato para los de Koeman, que no supieron contenerlo en el centro del campo y lo sufrieron en defensa. Fede Valverde demostró que lo ocurrido en el clásico del 24 de octubre no fue casualidad. El uruguayo se ha convertido en el dinamitador del centro del campo del Barça en esta temporada. No tomó nota Koeman de lo sucedido en el primer partido y no se pudo contrarrestar el juego dominador del charrúa", escribió el medio.

"Valverde dio juego cuando se necesitó, robó, corrió y superó a todos los rivales que se cruzó por delante. Volvió la mejor versión del charrúa, la de aquel octubre, y el madridismo espera que esta vez sea para que se quede y no vuelva a desaparecer. Porque, las cosas como son, a este nivel es un imprescindible. El Clásico tiene un nombre esta temporada y no es el de Messi. Es el de Fede Valverde", agregó el diario barcelonés.

En otra de sus notas advirtió sobre la ida al vestuario, una vez finalizado el partido, que Valverde salió rengueando. "El ‘Pajarito’ se fue al banquillo, pero tras el pitido final las imágenes desvelaron que dejó el campo cojeando. Se desconoce la posible dolencia de Valverde, pero las sensaciones que dejan no son buenas".

El diario madrileño Marca indicó: "Valverde: La novedad en el once respecto al equipo que se midió al Liverpool. Músculo para el medio campo. Trabaja para cerrar vías a Jordi Alba. Clave en la acción que acaba con el taconazo a la red de Benzema. Muy activo en las ayudas a Lucas. El palo evitó que el 3-0 lleve su firma. Percute desde la derecha nada más empezar la segunda parte. Desgaste enorme. Se va a la hora de partido con un gran partido a su espalda".

Por su parte, AS escribió: "El Barça estaba en un laberinto y el Madrid, en su salsa: dos líneas que balonmanizaban el ataque culé, Benzema de lanzador y Vinicius en versión supersónica. El brasileño volvió a arrancar la moto poco después para cederle un gran pase a Valverde. El remate del uruguayo topó en el palo (el primero de los cuatro que hubo en el duelo). Zidane había metido a Valverde para cegar a Alba y era Alba quien perdía el rastro al charrúa".