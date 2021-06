Diego Godín: "El gol llegó por una jugada que habíamos hablado: la pelota quieta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay perdió 1-0 ante Argentina en su debut por la Copa América y no dejó una buena imagen en cuanto a nivel de juego. El encuentro se disputó en el Estadio Mané Garrincha y se definió por un gol de cabeza de Guido Rodríguez. Tras el partido, Diego Godín brindó declaraciones ante los micrófonos de DirecTV y, respecto del trámite del partido, dijo que las sensaciones "no son buenas".

Además, se refirió a la jugada del gol en la que, tras un centro desde la izquierda de Messi, el jugador del Real Betis anotó la ventaja para la albiceleste: "En una jugada que habíamos hablado, la pelota quieta, llega el gol, en una competición así no podemos tener esos errores", manifestó. Pero luego hizo énfasis en que hay tiempo para corregirlo ya que todavía restan tres partidos más por el grupo A.

En relación al complemento, donde el equipo del maestro mejoró en la faceta ofensiva, Godín declaró que allí dominaron más, pero que no fueron "contundentes" ni generaron grandes ocasiones.

La Celeste hace cuatro partidos que no logra convertir goles sumando los dos encuentros por Eliminatoria ante Paraguay y Venezuela. En referencia a esto, el capitán Celeste dijo que el fútbol "se trata de defender bien y hacer goles" y que esa es una faceta en la que tienen que seguir trabajando.

Pero el defensor el Cagliari también se mostró optimista respecto de los próximos partidos: "Lo positivo es que es el primer partido, quedan tres por delante y depende de nosotros", declaró.

Consultado acerca de si el resultado terminó reflejando lo que sucedió en el campo, el "Faraón" remató: "No me gusta hablar de si es justo o no, ellos hicieron un gol y nosotros no pudimos convertir".