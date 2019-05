Si Uruguay le gana a Honduras, estará clasificado a octavos del Mundial Sub 20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La victoria de la selección de Uruguay ante Noruega en su debut en el Mundial Sub 20 y los resultados que se dieron posteriormente en el resto de los grupos dejaron todo servido para que, en caso de ganarle a Honduras en el partido de hoy a las 13 horas, el equipo de Gustavo Ferreyra esté automáticamente clasificado a octavos de final.

Si la Celeste le gana al elenco centroamericano llegará a seis puntos en el Grupo C y, en caso de que en la última fecha se den los peores resultados que podrían pasar, terminaría en tercer lugar.



¿Por qué clasificaría si termina tercero? Porque, además de los primeros dos de cada grupo, a octavos de final pasan los cuatro mejores equipos que hayan terminado en esa posición.



¿Cómo sabemos que Uruguay estará entre los mejores terceros si todavía no se terminó la segunda fecha y falta por jugar toda la tercera? En el Mundial de Polonia hay seis grupos, es decir que solo dos de las selecciones que terminen en tercer lugar quedarán eliminadas.



En el Grupo B, luego de dos fechas disputadas, Italia está clasificada con seis puntos, Japón aparece segundo con cuatro, Ecuador viene en tercer lugar con uno y México cierra con tres. El equipo azzurri tiene asegurado por lo menos el segundo lugar de ese grupo. ¿Cuántos puntos tendrían los otros si terminaran terceros en el grupo? Los japoneses finalizarían con cuatro, al igual que los ecuatorianos, y los mexicanos podrían llegar a tres. por lo tanto: en el Grupo B no puede haber un tercero con seis puntos. Descartamos a uno.



En el Grupo E, mientras tanto, luego de disputada la primera fecha, Francia tiene tres puntos, Malí y Panamá uno y Arabia Saudita cero. Si hay un tercero, no lo será con seis puntos, sino con cinco o menos, por lo que ahí podemos descartar a otro equipo.



De esta forma, quedan cuatro grupos en los que todavía hay chances de que el equipo que termine tercero lo haga con seis puntos, exactamente la cantidad de cupos a octavos de final que hay para los equipos que finalicen en esa posición.



Por este motivo es que ayer, luego de la victoria -y clasificación- italiana sobre Ecuador por 1 a 0, Senegal, que llegó a seis puntos en el Grupo A, se clasificó de forma automática a la siguiente fase. Hoy Uruguay puede seguir su camino