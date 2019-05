Senegal derrotó a Colombia y acaricia los octavos de final del Mundial Sub 20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Senegal derrotó 2 a 0 a su par de Colombia en la segunda fecha del Mundial Sub 20 por el Grupo A y quedó a punto de clasificarse a los octavos de final.

Con dos goles de penal, el elenco africano sumó tres puntos más y debe esperar que no haya un vencedor en el partido entre Polonia y Tahití de segunda hora para asegurar la clasificación.



A los 24 minutos marcó desde los once pasos el volante Ibrahima Niane. En el segundo tiempo llegó el segundo gol, también por la vía penal, pero esta vez el encargado de rematar fue Dion Lopy.



Aún si no se clasifica hoy, un empate en la última jornada contra Polonia le bastará a Senegal para meterse en los octavos de final del torneo.

Segunda hora: Polonia vs. Tahití.