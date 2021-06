El cariñoso mensaje que posteó Arturo Vidal para Luis Suárez luego de enfrentarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arturo Vidal, mediocampista chileno referente en el equipo de Martín Lasarte, difundió un video en sus redes sociales donde charla con Luis Suárez tras el partido y repasan una de las jugadas más relevantes del partido: al minuto 66 y tras un centro desde la derecha, Vecino bajó la pelota en el área chica y Suárez la empujó debajo del arco para convertir el 1-1 de Uruguay. Sin embargo, en la transmisión se pudieron ver los gestos de dolor del jugador del Inter por una aparente falta del Pistolero en la antesala del gol. ¿Qué dijo Vidal sobre esa situación?

En el video que publicó se puede escuchar una charla amistosa entre dos excompañeros en Barcelona que hablaron de muchos temas: el partido, las altas temperaturas de Cuiabá y la aparente infracción de Suárez en el gol.

El jugador que milita en la Serie A comenzó bromeando sobre el gol de Lucho": "Vos me pegaste", le dijo mientras se señalaba la pierna, a lo que Suárez respondió: "Sí, a mí me dolía toda esta parte de acá", dirigiéndose hacia su pie.

Luego el chileno cambió de tema y se refirió a la calurosa jornada en Cuiabá destacando la "humedad" que había. Enseguida la charla derivó en cuestiones que escapan a lo futbolístico: uno de los referentes del combinado de Lasarte le preguntó al máximo goleador de Uruguay cómo estaba su familia, el número nueve le respondió "muy bien" y devolvió la pregunta mientras se retiraban del campo charlando de forma amigable.

El video estuvo acompañado por un texto en el que Vidal destacó la buena relación entre los exjugadores del elenco culé: "Gracias a Dios, algunos días el fútbol me vuelve a dar esa oportunidad de compartir con los hermanos que me dio la vida. ¡Grande Pistolero!", acotó el futbolista, pero no se olvidó de la jugada del gol del conjunto de Tabárez: "Eso sí, igual fue foul", remató.