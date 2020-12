La última de Saralegui: ¡Se hizo una cuenta trucha en Twitter!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los posteos de Mario Saralegui en la red social Twitter siempre se caracterizaron por ser picantes, a veces más de la cuenta. Y no es de ahora que dirige a Peñarol, sino de antes, de cuando estaba incluso en Liverpool. Justamente una publicación le costó el cargo en los negriazules en vísperas a un choque con Nacional.

Ahora se viene el clásico, pero no hay chance de que el técnico de Peñarol genere polémica, porque cerró su cuenta. No obstante, ello no significa que salió de la red del pajarito, porque él mismo confirmó este miércoles que se creó una nueva cuenta luego de haber cerrado la original.

"Hubo momentos que el presidente (de Peñarol, Jorge Barrera) me felicitó por el Twitter, pero ahora me pidió y cerré la cuenta. Ahora tengo otra, pero con la ventaja del anonimato”, expresó Saralegui en declaraciones a Fútbol a lo Peñarol (Radio 1010 AM).

En noviembre Saralegui se había despedido del Twitter al contar que el presidente Barrera le había solicitado que no hiciera más posteos. Sin embargo, unos días más tarde volvió en forma intempestiva y escribió que "Peñarol no tiene jefe; es la gente" luego de haber sido advertido por un seguidor precisamente que había anunciado su salida de la red social a pedido de su patrón.

Algunos posteos posteriores que ocurrieron en la madrugada hicieron que llegara una nueva advertencia y finalmente Saralegui cerrara su cuenta, pero como no quería seguir marcando su opinión, ahora anunció que se creó un nuevo usuario pero anónimo.

Otras frases de Saralegui

"El clásico se juega, no se juega... La pandemia... Pasaron muchas cosas, pero estamos con muchas ganas de seguir hasta el final”

"Estando dentro o fuera del club uno siente el mismo amor por Peñarol. Para Bengoechea, Cedres, el Indio Olivera o Morena Peñarol es todo".

“Si yo no pierdo y gano los dos clásicos quizás me quedo hasta el final del Clausura. Pero Bueno, Bengoechea ganó dos torneos y no se pudo quedar".

"El equipo está pronto y listo para jugar. Ya tengo los once para el clásico”.