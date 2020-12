Troy Deeney, delantero del Watford, pide una sanción más dura para Edinson Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero y capitán del Watford, Troy Deeney, entiende que la FA debe aplicarle a Edinson Cavani una sanción mayor a los tres partidos por su publicación "racista" en las redes sociales tras la victoria del Manchester United sobre el Southampton con dos goles y una asistencia del "Matador".

Además de solicitar una sanción más ejemplar, y aunque Cavani se disculpó con un comunicado, el delantero le pide a la FA que "eduque" al futbolista uruguayo porque desde su punto de vista "no ha entendido las ramificaciones de sus palabras".

Deeney , de 32 años, siente que no hay excusas. “Es necesario comprender que estas palabras lastiman a las personas y las razones por las que lastiman a las personas".

Debido a ello, cuando se le preguntó si tres partidos es un castigo suficientemente severo, Deeney dijo: "No, no creo que lo sea. Creo que a veces tres juegos no son suficientes".

Además, Deeney fue más allá y pidió a la FA que eduque a los jugadores cuando lleguen a Inglaterra sobre "lo que es aceptable y lo que no. Nunca está bien, no importa de qué manera se mire. Pero en ningún momento (Cavani) pensó 'eso no está bien', eso es lo que me preocupó un poco".

Finalmente, Deeney dijo: "No creo que haya querido insultar a nadie, pero necesita ser educado sobre lo que es aceptable y lo que no".