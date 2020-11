Edinson Cavani se disculpa por usar la palabra "negrito" en sus redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani pidió este lunes disculpas por escribir un mensaje en sus redes sociales que la Federación inglesa de fútbol (FA) va a investigar para determinar si se trata de un comentario racista. El delantero del Manchester United respondió "gracias negrito" (sic) a una publicación de un amigo que lo elogiaba por su desempeño en el último partido de los Diablos Rojos.

El goleador, tras salir desde el banco de suplentes, marcó dos tantos en la remontada que protagonizó su equipo ante el Southampton en un partido de la Premier disputado este domingo (3-2).

Después del choque, Cavani, de 33 años, recibió mensajes de felicitación en su cuenta de Instagram y agradeció uno de ellos con la frase que incluía la palabra "negrito".

"El mensaje que colgué después del partido del domingo era un saludo afectuoso dirigido a un amigo, agradeciéndole sus felicitaciones tras el encuentro", explicó hoy el ariete en un comunicado.

Cavani subrayó que está "totalmente en contra del racismo" y que el mensaje ha sido eliminado, toda vez que su club le ha explicado la situación.

"Lo último último que quiero es ofender a alguien. (...) Quiero disculparme sinceramente por todo esto", agregó el futbolista, quien llegó esta temporada a Old Trafford procedente del Paris Saint-Germain.

El Manchester United, por su parte, ha explicado que ese término fue usado de manera afectiva y que, además, tiene diferentes connotaciones en Sudamérica, aunque ha recalcado que le ha comunicado al jugador que en el Reino Unido puede ser ofensivo, motivo por el que se ha borrado el mensaje.

Otros casos

Como precedente, están los casos del portugués del Manchester City Bernardo Silva y del inglés del Tottenham Dele Alli, quienes recibieron un partido de sanción por hacer comentarios que contravenían la normativa diseñada por la FA para luchar contra el racismo y la discriminación.

La Federación ha revisado esa normativa para esta nueva temporada, y ahora castiga con un mínimo de tres partidos a quien sea culpable de comportarse de manera discriminatoria.

Aunque la FA no lo ha confirmado aún oficialmente, la asociación contra el racismo en el fútbol "Kick It Out" aseguró hoy que la Federación ya ha iniciado sus pesquisas y que tanto el Manchester United como Cavani están cooperando en este proceso.

"Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que sería útil que los jugadores extranjeros que vienen a Inglaterra sean educados sobre el lenguaje que puede ser inaceptable en este país", señaló en un comunicado "Kick It Out".

Dele Alli fue sancionado con un partido de suspensión y 50.000 libras de multa el pasado junio, después por burlarse del coronavirus y de una persona asiática en un aeropuerto en una publicación de Instagram.

Bernardo Silva también se perdió un encuentro el pasado septiembre por el tuit en el que comparó a su compañero Benjamin Mendy con un 'conguito' (la marca de cacahuetes recubiertos de chocolate típica de España), lo que provocó que le tachasen de racista.