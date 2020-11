El superhéroe: Cavani salvó al Manchester United y a Solskjaer que no le da titularidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hora de acabar con las dudas. De demoler las presunciones tontas de que su avance biológico le va desintegrando el instinto animal de goleador. Edinson Cavani es tan “Matador” como siempre y es momento de que el noruego Ole Gunnar Solskjaer sea justo. Que no es otra cosa que terminar con la humilde utilización de un delantero que seguramente le ayudará, como lo hizo frente al Southampton, a resolver muchos partidos.

Si en este marco de la entrega de minutos emparentados con una pequeña limosna más que con la aceptación de sus virtudes, Cavani es capaz de convertirse en el héroe que pone la cabeza y el corazón para empujar al United a un triunfo casi inesperado porque se perdía 2-0 y su actuación fue sencillamente determinante (dos goles y una asistencia), qué cosas podrán pasar cuando se le conceda el papel que merece.

Ole Gunnar Solskjaer festeja junto a Edinson Cavani tras la victoria del Manchester United ante Southampton. Foto: Reuters.

Al único que le falta aceptarlo es al DT, porque los diarios británicos ya empezaron a caer rendidos a los pies de un goleador que no se fue del PSG por andar peleado con el arco.

El diario The Sun, por ejemplo, le entregó el valor que merece su actuación en la victoria por 3-2 al considerarlo el “héroe goleador”. Subrayó que fabricó “el primer gol para que el United volviera a jugar” y añadió que “los mejores jugadores como Cavani cambian el juego y este juego necesitaba cambiar con el United mirando hacia abajo”.

Para Daily Mail Cavani fue el “súper suplente” que “inspiró al Manchester United a una sorprendente remontada”. Muy atrás quedaron las dudas del fichaje por su edad y se desliza ahora que “Solskjaer recurrió a Cavani tras el descanso y no podía haber soñado con un mejor resultado, ya que proporcionó la asistencia a Fernandes antes de lograr la victoria con un doblete”.

Edinson Cavani festeja el gol anotado en el Manchester United-Southampton. Foto: Reuters.

Más contundente fue Daily Mirror, porque dijo que “el uruguayo resultó ser el ganador del partido”. Reconoció que el salteño “ciertamente no fue ayudado por la reciente narrativa de Old Trafford cuando llegó”. Al evocar que era un jugador que se encuentra en el final de su carrera ponderó la actitud con la que arribó. “Cavani, que optó por llevar la camiseta número 7, está demostrando que todavía queda mucha clase. Claramente, no le preocupa la presión, ya que sus dos goles le dieron al United el partido en Southampton”. Para terminar diciendo: “ambos de cabeza y en cada uno mostrando un movimiento que simplemente no puedes enseñar. Un acto de clase”.

Para Daily Express “Cavani fue el héroe” y para DAily Star “Cavani hizo que el United volviera al juego. El jugador de 33 años cumplió con creces”.

Finalmente, Manchester Evening news dijo que Cavani le ha dado al United lo que ha estado pidiendo a gritos”.

Tuvo elogios internacionales

Diario AS: “Entre esos jugadores que no se arrugan, esos que muestran la misma personalidad ganando que perdiendo, está Edinson Cavani, que marcó dos goles y repartió una asistencia en la segunda mitad”, dijo diaro As. Y terminó también considerando que “el uruguayo bien vale tres puntos, séptimo puesto y una semana de tranquilidad”.

Diario Marca: “Y lo querían jubilar: Cavani rescata al Manchester United”, escribió diario Marca para añadir: “Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Extrapolado al fútbol, la veteranía te da una ventaja en el área que pocos jugadores sin experiencia podrían tener. Y si lo llevamos al caso de Cavani, pocos futbolistas en el mundo tienen tanto gol como el uruguayo”.

L'Equipe: “La entrada de Cavani lo cambió todo, y los jugadores de Solskjaer han encadenado al mismo tiempo un quinto triunfo consecutivo en todas las competiciones”, dijo L’Equipe que preguntó: “¿será titular Edinson Cavani el miércoles para recibir al PSG en la Champions League? A la vista de lo que mostró este domingo, es una certeza”.