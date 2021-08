Las tres incorporaciones viajaron con Peñarol, pero ¿alguna tiene chance de jugar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol ya está en Lima para enfrentar este miércoles a las 19.15 a Sporting Cristal por el juego de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El técnico Mauricio Larriera llegó un plantel compuesto por 23 futbolistas, entre ellos las tres recientes incorporaciones: Juan Manuel Ramos, Edgar Elizalde y Ruben Bentancourt.

La oncena inicial parece estar definida, sobre todo luego que el técnico dosificara los minutos de los habituales titulares en la visita del fin de semana a Cerro Largo, y en ese contexto ninguno de los tres asoma como para meterse en la formación. Sin embargo, los tres nuevos estarán a la orden del entrenador, quien podrá recurrir a ellos si lo cree necesario. Ahora bien, ¿qué tan reales son las posibilidades de que los utilice?

1 Ruben Bentancourt

Es el que tiene mayores posibilidades de jugar, ya que se encuentra en ritmo de competencia. El delantero de 28 años llegó procedente de Boston River, equipo con el que disputó las 11 primeras jornadas del Torneo Apertura. Es decir: hizo pretemporada, tuvo competencia y era titular habitual. Su último juego fue el 16 de julio en la derrota de El Sastre por 1-0 como visitante ante Progreso.



Bentancourt se preparó toda la semana previa al 31 de julio para enfrentar a Sud América, pero precisamente esa semana se dio su incorporación a Peñarol, por lo cual no disputó ese encuentro. El pasado lunes 2 se unió a los aurinegros y no estuvo a la orden el fin de semana frente a Cerro Largo porque puede jugar Copa Sudamericana pero no por el Campeonato Uruguayo. Para esto último deberá esperar al inicio del Clausura.

2 Juan Manuel Ramos

El nacido en Durazno hace 24 años tuvo sus últimos minutos (22) el 23 de mayo en el partido que el equipo italiano Spezia igualó 2-2 ante la Roma. La pasada temporada no fue de mucha actividad para él, ya que tuvo 6 presencias en Serie A y 2 por Copa Italia. Hizo la pretemporada con el equipo italiano hasta que fue cedido a Peñarol, por lo cual no tiene ritmo de juego aún.



Sus posibilidades de salir como relevo dependen de la condición física y del rendimiento de Valentín Rodríguez, pues es la única alternativa como lateral izquierdo.

3 Edgar Elizalde

Por un par motivos es, en lo previo, el que menos chance tiene de ingresar. Primero, porque fue el último en incorporarse, ya que recién se incorporó el lunes para viajar este martes, por lo cual no tiene conocimiento con sus compañeros; y segundo porque para el puesto de zaguero hay otras alternativas antes al menos para este partido.



El último partido Elizalde lo jugó con Juve Stabia (tercera división) el 19 de mayo, cuando su equipo cayó 2-0 con Palermo. Su tiempo de inactividad es similar al de Ramos, aunque su experiencia en la máxima categoría es menor, ya que nunca jugó en Serie A.