Un técnico que toma fuerza en Peñarol: Julio Ribas

Este miércoles se dará la asunción de Ignacio Ruglio como nuevo presidente de Peñarol luego de haberse impuesto en las elecciones por escaso margen sobre Juan Pedro Damiani. Mientras tanto, el presidente electo no se detiene el la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del equipo a partir del 1° de enero, junto a Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, que desde el jueves empezarán a trabajar oficialmente en el club en el área deportiva.

Ruglio ya confirmó de manera pública que Mario Saralegui no seguirá siendo el DT de Peñarol pese a que el artiguense lo contradijo en una entrevista radial diciendo que el minuano no le había dicho que no seguirá.

Varios son los nombres de los técnicos que se han filtrado de la nueva interna aurinegra: Paolo Montero y Jorge Fosatti son los que están en la primera línea, mientras que van perdiendo pie los de Diego Alonso y Gustavo Poyet.

En la interna se cree que Montero es un hombre de la casa y que puede sacar adelante al club en estos momentos, mientras que la ventaja que tiene Fosatti es que a fin de año finaliza su vínculo con River Plate y ya está al tanto del medio y de lo que está sucediendo en Peñarol.

Pues bien, el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Julio Ribas. El experimentado entrenador tiene 63 años y dirigió a los mirasoles entre 1999 y 2001 y regresó a la institución en 2009.

Ruglio lo quiere a toda costa, porque considera que Peñarol necesita de un técnico de las características de Ribas: motivador, con conocimientos y que rápidamente pueda obtener resultados para revertir lo que está aconteciendo en el Uruguayo, donde Nacional va primero en la Anual con considerable diferencia y Rentistas fue el campeón del Apertura.

El electo presidente ya mantuvo una conversación telefónica con Ribas, quien actualmente es el seleccionador de Gibraltar. Ruglio tiene que convencer a algunos de sus compañeros, quien no están seguros de que Ribas sea el mejor DT para el Clausura y la próxima temporada. El tiempo dirá cómo sigue esta novela respecto al nuevo DT aurinegro.