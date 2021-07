¿Tabárez debe seguir como DT de la Celeste? Esto opinan 10 periodistas deportivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por tercera vez consecutiva, Uruguay quedó fuera de las semifinales de la Copa América. El equipo de Óscar Washington Tabárez fue de menos a más en el certamen y de a ratitos apenas mostró algo de lo que puede dar, pero quedó eliminado en la definición por penales ante Colombia por los cuartos de final.

Hubo autocrítica de los jugadores tras ese mal torneo y ahora tanto los futbolistas como el cuerpo técnico deberán dar vuelta la página porque el objetivo será conseguir la cuarta clasificación consecutiva a un Mundial.

Y en las Eliminatorias, la Celeste está en el cuarto puesto, en zona de clasificación directa a Catar 2022, pero viene de conseguir dos puntos de los últimos nueve y con tres partidos al hilo sin poder anotar un gol.

Es por eso que el mundo del fútbol debate, opina y hasta se anima a decir qué debería pasar con el futuro de la selección uruguaya.



¿Debe seguir el maestro Tabárez al frente de la Celeste? ¿Se terminó el ciclo o hay mucho más para dar todavía? Ovación consultó a la prensa y esto dijeron 10 referentes del periodismo deportivo local.



Martín Charquero – Sport 890, Tenfield, Canal 10 y Directv

"A mí no me compete determinar si una persona tiene que perder el trabajo o mantenerlo. Eso es lo primero que respondo. Los que lo evalúan de cerca y tienen todos los elementos son los integrantes del Ejecutivo. Por ende ellos son los que deberían determinar qué es lo mejor. Yo me limito a analizar. Mi análisis me da que los números en la Copa América del proceso de Tabárez son muy malos. Es bien fácil. Excluyendo la Copa de 1989, en el resto de las Copas ganó una y en las otras apenas compitió. No fue protagonista. A eso le agrego que en este momento, cerrando un poco el análisis o mi evaluación de lo que pasa hoy en día, no solamente esta Copa ratificó que los números de Tabárez en Copa América son muy malos si no que aparte hay en este presente una involución en dos aspectos fundamentales. La involución en resultados y aparte la involución en juego. Al equipo ya no lo rescatan las figuras que antes lo rescataban y seguimos con un volumen de juego ínfimo. Es uno de los momentos más criticables del proceso de Tabárez, eso lo tengo claro, lo que sí me parece es que son los neutrales los que tienen que analizar con todos los elementos si dejamos la vara en el lugar en el que está, a mí gusto un poco baja, o si intentamos levantarla".

Ana Inés Martínez – Canal 10

"Mi opinión no es del todo negativa en lo que se ha desarrollado dentro de la gestión de Tabárez en la selección mayor y en los procesos de selecciones. Se consiguieron logros a nivel de identidad y profesionalismo, basándose en seriedad y trabajo que hay que destacar. Dentro de lo meramente deportivo, el proceso de Tabárez hace 10 años que no está a la altura. En 15 años el palmarés del DT es: una Copa América, un cuarto puesto en el mundial de Sudáfrica y un quinto en Rusia. Considerando la calidad de jugadores que Uruguay tuvo en estos años: Suárez, Cavani, Forlán, Godín, Lugano, Valverde, Bentancur, ‘Josema’, Muslera, etc, todos siendo relevantes jugando a primer nivel mundial, el resultado del proceso no es exitoso en lo deportivo. Soy una convencida que Tabárez desperdició la chance de irse por la puerta grande, siendo recordado como el DT que hizo milagros con Uruguay. Ahora esa imagen se esfumó. Si quizás la idea de ‘el camino es la recompensa’ le saca presión al conseguir resultados que todos queremos para un equipo de este calibre, y con un DT que es de los mejores pagos de América, va mi pregunta: ¿Es mérito de Tabárez lo conseguido antes, o de la calidad de jugadores? ¿Se podría haber logrado lo mismo (o más) con otro DT? ¿Nos conformamos con un cuarto puesto y una Copa América? No tolero la idea de que me digan: ‘lo importante es el camino’. El fútbol es un deporte, su esencia es la competencia. Y el alma de la competencia es ganar. Sin aspiración de triunfo, me pregunto: ¿para qué competir? Mi postura es clara: Tabárez no debería seguir como DT de la selección, pero sí es muy necesario que siga vinculado a la AUF, quizás como asesor o como colaborador del proceso de selecciones nacionales".

Alberto Kesman – Teledoce y Universal

"Yo soy de la idea que hoy, en estos momentos, no hay que tocar al director técnico. No hay que sacarlo del cargo. La explicación es la siguiente... Si bien entiendo que lo de la Copa América fue un fracaso, como lo fue en 2015, 2016 y 2019, en las Eliminatorias que es el nuevo encare de Uruguay, la selección está cuarta y en posición de clasificación. Además tiene partidos contra Perú en Perú y Bolivia y Ecuador en Montevideo. Entonces esa chance tenés que dársela a un técnico que a pesar de que le fue mal en la Copa América jugadas estas últimas cuatro, siempre clasificó a los Campeonatos del Mundo. Los propios jugadores, que son importantes, entienden que ha tenido un bajo nivel futbolístico. Por lo cual, entendiendo que el técnico en las Eliminatorias se ha equivocado de punta a punta en entreverar posiciones de jugadores y en la Copa América no le fue bien en cuanto a los resultados, entiendo que hay que abrirle una carta de crédito en función de que ha clasificado a todos los mundiales. Hay que mantenerlo. No sería buen negocio cambiar el caballo en medio de la correntada. Ahora sí, si en estos tres partidos de Eliminatorias los resultados y los rendimientos se mantienen, ahí ya hay que repensar no solamente el tema del técnico si no de algunos jugadores que pueden estar llegando a su fin. El propio DT ha dicho claramente que era 'el último baile'. Referido a la Copa América seguramente será la última de Tabárez y referido al Campeonato del Mundo se puede entender que también. Eso va a estar ligado, en mi concepto, a dejarlo trabajar en los tres partidos que quedan que van a ser en setiembre y después tomar una decisión en función de los resultados".

Diego Jokas – Sport 890, Tenfield, Teledoce y TyC Sports

"Creo que todos estamos de acuerdo en que Uruguay hizo una Copa América mala, que decepcionó. Nos engañamos con el partido que hicimos contra Bolivia que era la peor selección de la Copa. También el partido que hicimos contra Paraguay que le era indiferente ganar o empatar. Con respecto a la continuidad de Tabárez, primero me parece que debería seguir hasta el final del ciclo que es el Mundial. No tenemos que desconocer que Uruguay está cuarto en la Eliminatoria, en zona de clasificación. Hay un montón de cosas en las que no coincido con el entrenador, a veces en el armado del equipo, los cambios tardíos o las posturas, pero tampoco veo que haya un sucesor cantado en este momento para decir: se va Tabárez y viene este. Para mí Lasarte era un gran candidato, era el candidato, pero está dirigiendo Chile y tiene que ser algo pensado. No por una calentura de un mal resultado. Tabárez tiene que terminar el ciclo con una clasificación al Mundial. Más allá de la opinión periodística, de opinar en el juego si estuvo bien o mal o ganamos, es difícil hablar si una persona tiene que perder su trabajo o no".

Eduardo Rivas – Canal 4

"El tema de la continuidad o no de un entrenador siempre es motivo de polémica, de discusión. Es así si el tema se genera en un club y esa controversia crece considerablemente se trata de la selección nacional. Está claro que esta situación se genera cuando los resultados deseados no se consiguen. ¿Qué pienso sobre ‘Tabárez sí, Tabárez no’ tema nuevamente instalado tras otra eliminación por tiros desde el punto del penal en la Copa América? Que no es resorte de un periodista expedirse por alguna de las dos posibilidades. Reconozco que es ‘tentador’ asumir una postura, pero entiendo que el ejercicio de nuestra profesión es el de analizar lo hecho por el equipo y en consecuencia el entrenador y no asumir funciones que son innatas a los dirigentes o a quienes ejercen cargos gerenciales. Sé que el aficionado valora y toma como valiente al que se juega. Entiendo pero no comparto. Creo que el tomar partido (sea para el bando que sea) hace que luego, seguramente de forma inconsciente, seamos hinchas de esa postura y dejemos de lado el equilibrio necesario a la hora de la opinión. Agrego que dicho esto, no tengo dudas que el cuerpo técnico celeste deberá encontrar solución a las dificultades que el equipo padece. Uruguay exhibió mejoría en algunos partidos de la Copa América pero la misma no llegó a cristalizar en alto nivel, ese que es cierto se vio en cuentagotas en la Copa, sea el representativo que sea. Habrá causas que permitan entender rendimientos muy bajos pero eso no impide la búsqueda del antídoto a ese problema. Está claro que hay dificultades a resolver de cara a setiembre. Caso contrario estaremos en graves problemas".

Federico Buysan - Sport 890, Directv Sports, Teledoce

"No es el momento para generar un cambio tan brusco después de una década y en medio de una Eliminatoria. Debió hacerse luego de 2018 y nunca la dirigencia trabajó en un sustituto, ni formarlo, ni buscarlo. Cambiar ahora cuando no hay tiempo de trabajo, cuando en 1 año vamos a jugar 10 partidos, sería contraproducente. Hay que apelar a la memoria de trabajo, a la convicción grupal y a recuperar la forma de los jugadores que estuvieron lejos en la Copa. Con la inestabilidad dirigencial que existe en la AUF, pegar un volantazo ahora sería más perder que ganar. Acá el gran error viene desde la época del Ejecutivo anterior, jamás miraron con proyección deportiva para formar en el cuerpo técnico de Tabarez un sustituto. Debió involucrarse a Coito trabajando con el DT, para cuando llegara esta instancia. Pero nadie lo sugirió, ni al entrenador le intereso mirar y dejar un camino allanado".

Nadia Fumeiro - Tenfield, Directv Sports

"Tabárez si. Bajo su proceso Uruguay consiguió una identificación con el hincha que se había perdido. La selección volvió después de muchos años a ser protagonista logrando el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2011 y conquistó el título de campeón de la Copa América en Argentina 2011. Además, no solo en la mayor hubo buenos resultados ya que el trabajo que se viene haciendo en las juveniles también dio sus frutos. Espero más de este plantel actual y fue decepcionante la actuación celeste en la Copa América de Brasil porque la expectativa era llegar más lejos, pero desconocer todo lo que se ha logrado a lo largo de estos años, la forma de trabajo del cuerpo técnico y la adhesión de los futbolistas por vestir la camiseta de Uruguay sería tener poca memoria".

Diego Muñoz - ESPN

"La selección hizo una mala Copa América. Hubo errores dentro y fuera de la cancha. Pero dinamitar el proyecto que la llevó a la élite parece mucho. Desde 2006 Uruguay salió fortalecido de sus malos momentos. Ahora van seis partidos de Eliminatorias y está en zona de clasificación directa. El margen para mejorar es grande. Hace poco escuché a Luis Scola. Contó que todos los entrenadores intercambian de juego con sus estrellas históricas y las cuidan. Eso en Uruguay está mal visto. Los deportistas del mundo hablan del plus que dan cuando están comprometidos con una idea y un proyecto. Eso pasa en Uruguay. Tabárez siempre protegió a sus jugadores y los tiene como aliados. Basta escucharlos para comprobarlo. Sacarlo implica traer alguien mejor. Que cuide todo lo que se hizo y además deleite los finos paladares uruguayos. No se me ocurre ni un nombre hoy día. El final del camino es en Catar, con Tabárez y este grupo".

Javier Máximo Goñi - Radio Oriental

"El ciclo de Tabárez debió haber culminado cuando firmó su continuidad ante un Gobierno ilegítimo de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la enorme presión de FIFA y Conmebol que encabezó en su momento el Dr. Pedro Bordaberry. Ahí él debió dar un paso al costado y esperar que autoridades legítimas lo convocaran, cosa que era un hecho. Era esperar unas semanas nomás. Pero entre Tabárez y el resto de los directores técnicos que tenemos buenos en nuestro país, hoy por hoy existe una diferencia enorme a favor del maestro. Nadie tiene sus credenciales, nadie tiene una adhesión de los jugadores, por lo menos demostrable como él, nadie se ha ganado tamaño respeto por parte de los dirigentes que prácticamente lo que tenemos es un Gobierno paralelo donde el proyecto de selecciones ideado por el Dr. Daniel Pasotirni y guiado por Tabárez ha estado al margen de los avatares políticos que han sido crueles en estos últimos 14-15 años. Tabárez debe terminar su ciclo. Para mí sigue vigente. Con mayor cantidad de errores que en otras oportunidades pero con el talento suficiente para corregirlos y salir adelante. Lo expresado va mucho mas allá de la gratitud por los años que nos ha permitido vivir a muchas familias de futboleros uruguayos, años de mucha intensidad, de mucha alegría y mucha unión. La gratitud va por un lado pero estimo que por más que han aumentando algunos errores del cuerpo técnico de la selección mayor, están plenamente facultados para superarlos de acá a la muy factible clasificación a la Copa del Mundo. Hay tiempo".

Jorge Da Silveira - Radio 1010 AM, TNU

"Conocí a Tabárez cuando era jugador. Como sabía que era maestro en una Escuela en el Cerro comencé a decirle Maestro en las entrevistas.

Estuve de acuerdo con su nominación de técnico de la Selección en 1989. Mi primera discrepancia fue en Goiania en la Copa América del 89 en Brasil. Manteníamos una charla privada en la que estaba también el Dr. Daniel Pastorini, gran amigo de Tabárez. En un momento le hice una pregunta sobre un tema de fútbol y contestó de la forma grosera en que lo hace con los colegas uruguayos. Me levanté y me fui. Vino detrás el Dr. Pastorini quien recompuso la relación. En el Mundial de Italia comenzaron las diferencias de opinión. En el partido contra España no estuve de acuerdo con que Ruben Sosa tirara el penal. Lo dije en la radio. No había llegado bien físicamente del Inter y eso le restaba confianza. Se le mejoró bastante pero no estaba bien. Debió tirarlo Francescoli. Si no quería, De León. Nunca Sosa. En el partido ante Italia hizo todo al revés. Planteó un partido para esperar en los últimos treinta metros y contragolpear. Necesitaba dos delanteros veloces y fundamentalmente potentes para correr 75 metros hasta el arco de Italia. Eran Alzamendi y Ruben Sosa. Puso a dos grandes jugadores que no reunían esas condiciones, Aguilera y Fonseca. El Pato ninguna de las dos. Fonseca era rápido pero no potente. Así nos fue.

Pero lo peor fue permitir que Paco Casal estuviera en la concentración y mandara. No se les permitía entrar a dirigentes de la AUF y había una intromisión indebida que causó muy mala impresión en la afición. Cuando finalizó el Mundial nadie pensaba que pudiera algún día volver a dirigir a la celeste".

"En el año 2006 su amigo Daniel Pastorini, integrante del Ejecutivo de la AUF que presidía Eugenio Figueredo, convenció a sus compañeros para designarlo otra vez pero con ideas muy claras sobre lo que no debía hacer de nuevo. Como Director de Selecciones Nacionales hizo muy bien las cosas. No citó más a jugadores de mala influencia , terminó con veinte años de liderazgos negativos que medían el valor de los jugadores por el grado de enfrentamiento que tenían con dirigentes, periodistas y lejanía de la afición. Puso un líder muy positivo como Lugano, que lo ayudó mucho e mantener la disciplina y la unidad del grupo y consiguió unir a todos los uruguayos en torno a la celeste. Antes éramos 3 millones y estábamos todos peleados. Hizo respetar y querer a la Selección. De no atender el teléfono cuando llamaba pasaron a desvivirse los jugadores por venir a defenderla. Se terminaron los matones adentro de la cancha. Cambió la imagen de Uruguay en el mundo. La Selección tuvo sentido de pertenencia. De generar rechazo pasamos a ser bien vistos y muy respetados.

Como técnico nunca me gustó Tuvo a dos goleadores que son la envidia de tantas selecciones, goleadores en los países donde jugaban y nunca supo explotarlos debidamente con una forma de jugar adecuada. No fue capaz de conformar en los últimos años jugadores que por las bandas desbordaran y colocaran balones para que ellos definieran en el área. Eligió volantes de buena técnica, ideales para colocar pases profundos para las diagonales de Suárez y Cavani y nunca los hizo jugar como debía. Hacían pases de cinco metros para los costados. Dejamos pasar la última gran ocasión de ser Campeones del Mundo en Rusia, a pesar que se dieron los resultados favorables para llegar a lo máximo. Ha manejado muy mal los cambios. Tarde y mal. Forlán lo salvó. Jugó notable e hizo jugar a los demás. Ni hablar de estos últimos tiempos. Vecino es un gran 5 y cuando llegó falto de forma lo puso de 8 bien adelantado. Bentancur que era quien debía jugar más adelantado fue el 5 atrasado, Valverde, que siempre jugó en el Madrid por derecha, apareció por izquierda. Ante Colombia sacó a Valverde que era el mejor de todos. Se quedó sin hacer tres cambios cuando había futbolistas agotados, como Giménez y Viña. Dejó en el banco a muy buenos tiradores de penales como Jonathan Rodríguez y Maxi Gómez. Después de haber mejorado mucho el juego ante Paraguay, sin Suárez y con De la Cruz y De Arrascaeta, retornó Suárez y quedamos sin velocidad, juego colectivo y creación de fútbol. Así nos fue".