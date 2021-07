Uruguay eliminado de la Copa América ante Colombia y otra vez en tanda de penales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Viña llorando desconsoladamente. David Ospina corriendo desaforado a festejar con sus compañeros después de que el árbitro español Jesús Gil Manzano diera como bueno el penal atajado por el arquero. Yerry Mina yendo a saludar a los jugadores celestes y todos los uruguayos abrazando al lateral izquierdo. Esas fueron las últimas imágenes de Uruguay en la Copa América de Brasil 2021.



Es que la selección uruguaya quedó eliminada a manos de Colombia, después de empatar 0-0 en los 90 minutos y de perder 4-2 por penales, donde Ospina le atajó al jugador del Palmeiras y también a José María Giménez, constituyéndose como el héroe de la selección cafetera que dirige Reinaldo Rueda.

Rodrigo Bentancur en el Uruguay-Colombia por Copa América. Foto: Nicolás Pereyra.

Óscar Tabárez hizo la lógica, y lo que había entrenado el viernes: volvió Luis Suárez, dejó a Giorgian De Arrascaeta y salió del equipo el lesionado Nicolás De la Cruz, con una sobrecarga.



Wilmar Barrios y Gustavo Cuéllar controlaron bien al 10 uruguayo, que prácticamente no tenía espacios para manejar la pelota o, si lo lograba, perdía rápido la pelota.



Esta vez sin su socio De la Cruz, Uruguay volvió a tener el problema de los primeros partidos en la Copa América, donde había carecido de generación de fútbol.



El que más se animó a manejar la pelota y romper líneas fue Federico Valverde. En ocasiones, era hasta el propio Edinson Cavani el que retrocedía a entrar en contacto con la pelota, mientras que Luis Suárez quedaba aislado.

Matías Vecino en el Uruguay-Colombia por Copa América. Foto: Nicolás Pereyra.

Sin ser nada del otro mundo, era Colombia la que amagaba con generar más peligro, principalmente a través de dos jugadores que complicaron el sector derecho de la defensa: Luis Díaz y Duvan Zapata.



Nahitan Nández perdió varias veces en el primer tiempo con Díaz, mientras que el atacante del Nápoli un par de veces le ganó la línea a José María Giménez.



La más clara fue sobre el final de la primera parte, cuando, tras una atajada de Fernando Muslera, Luis Muriel remató fuerte y afuera.

José María Giménez en el Uruguay-Colombia. Foto: Nicolás Pereyra.

A pesar de que Colombia pudo abrir el marcador a los 20 segundos del complemento con un desborde de Díaz y una pelota al medio que logró sacar en el área chica Godín, lo mejor de Uruguay en el partido se vio en los 15 iniciales del segundo período, porque los bloques de la Celeste se pararon más arriba en la cancha, intentaron ahogar la salida cafetera y llevó a los errores.



Un desborde de Nández con un centro de Viña que no pudo definir Suárez, un tanteo del lateral derecho uruguayo que sacó Ospina al córner y una triangulación de Bentancur - Cavani y De Arrascaeta con un tiro rasante del 10 que volvió a atajar el arquero colombiano, fueron las principales aproximaciones al gol de Uruguay, pero todo muy tibio.



En el tramo final del partido pasó poco y nada; apenas para destacar una atajada de Muslera ante un cabezazo de Zapata y una salida a tiempo del guardameta uruguayo ante un saque largo de Ospina, que logró sacar la pelota y quedó sentido por un duro choque con el delantero adversario.

Federico Valverde en acción ante Colombia. Foto: Nicolás Pereyra

Como en la Copa América de Brasil 2019, Uruguay volvió a quedar eliminado en los cuartos de final. Desde la Copa América de 2011, en la que la Celeste fue campeona en Argentina venciendo a Paraguay, que Uruguay no logra sortear esta instancia del certamen.



Se va otra Copa América en la que nuevamente queda sabor a muy poco. Por el plantel que tiene Uruguay y porque la selección había mostrado que iba de menos a más en la competencia. Anoche no lo pudo plasmar en la cancha, no logró evitar los penales y fue eliminado. Es momento de repensar algunas cosas de la Celeste y apuntar a la clasificación al Mundial de Catar 2022.