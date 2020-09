Bajo sospecha el examen de italiano que dio Luis Suárez: le habrían filtrado las preguntas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El examen de italiano que realizó Luis Suárez para obtener la nacionalidad de ese país está en el centro de todas las miradas porque el test al que se sometió el jugador está bajo sospecha. Aparentemente, al jugador le habrían proporcionado las preguntas antes de la prueba.

El diario La Repubblica informó que la Guardia di Finanza detectó algunas irregularidades en el examen que el uruguayo aprobó el pasado jueves en Perugia, cuando viajó por la tarde para tomar la prueba.

La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía de Perugia y los militares de la Guardia di Finanza, que están obteniendo la documentación de la universidad donde Suárez tomó el examen y enviando varias notificaciones de investigación.

Un comunicado de la fiscalía afirmó que:

"La investigación mostró que los argumentos de las pruebas se acordaron previamente con el candidato y que su nota ya estaba asignada antes del desarrollo de las mismas"

Eso "a pesar de haber comprobado durante las clases a distancia un conocimiento básico del idioma italiano".

Según la policía financiera italiana, las preguntas al todavía jugador del Barça y la votación final fueron pactadas, lo que convertiría en fraude el proceso. Uno de los aspectos que ha puesto en alerta a la policía es el hecho de que el examen duró 30 minutos, cuando normalmente tiene una duración de dos horas.

Poco después de conocerse la noticia, salió a luz también una conversación telefónica entre los examinadores de la prueba que echa más leña al fuego. "Debe pasar. No se puede estropear un sueldo de 10 millones de euros por temporada por no tener el B1. Pero no conjuga verbos, solo infinitivos", se escucha. También se entiende a uno de ellos decir: "Dime qué nota doy y listo".