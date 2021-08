¿Quién será el árbitro y quién manejará el VAR en la ida entre Peñarol y Sporting Cristal?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conmebol dio a conocer en la noche del miércoles los árbitros para los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Peñarol visitará a Sporting Cristal.

El próximo miércoles 11 se disputará el primer partido en el Estadio Nacional de Lima. La revancha será una semana más tarde, el 18, en el Campeón del Siglo. Ambos partidos comenzarán a las 19.15 horas.

¿Quién serán los encargados de impartir justicia? Conmebol designó una terna brasileña. Wilton Sampaio será el árbitro principal. Fabricio Vilarinho y Bruno Boschilia serán los asistentes y Wagner Magalhaes el cuarto árbitro.



El VAR, en tanto, será manejado Rafael Traci, también brasileño. Tendrá dos ayudantes, también del mismo país: Pericles Bassols y Rodrigo Correa.



El asesor de árbitros, por su parte, será el peruano Freddy Arellanos y el asesor de video será el argentino Rodolfo Otero.



Si Peñarol logra la clasificación ante Sporting Cristal, en semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito.



Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.