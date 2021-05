Sebastián Sosa: "Me encantaría saber qué hay que hacer para poder estar en la selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Sebastián Sosa, arquero de Independiente de Avellaneda, se ha destacado por su desempeño bajo el arco del "Rojo", sin embargo, no ha sido convocado por Oscar Washington Tabárez en ninguna ocasión ni tampoco ahora para formar parte de los 24 jugadores reservados del exterior de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias.

El arquero no entiende el porqué y ha hecho todo lo posible para cumplir ese objetivo. "Busqué estar cerca de Uruguay y jugar en una de las ligas más competitivas de América como es la Liga Argentina y en un equipo grande, pero sigo siendo esquivo a los ojos del 'Maestro' Tabárez", expresó el uruguayo a Locos por el Fútbol (Del Sol).

"Me encantaría saber qué hay que hacer para poder tener la chance de estar en la selección. Y lo haría. Porque ya he hecho todo lo deportivamente posible para estar ahí y no se ha dado", aseguró.



Tras ser consultado sobre su llegada al fútbol argentino, luego de haber dejado México y su estabilidad económica, Sosa explicó que fue un cambio "en busca de algunos objetivos personales que tenía", pero agregó que "lamentablemente me siguen saliendo mal”, ya que no ha podido convertir su sueño de formar parte del seleccionado uruguayo.

Aún mantiene la esperanza

“El que escucha puede decir ‘te comiste el cuento’ o ‘¿quién te pensás que sos?’, pero habrán pasado 15 arqueros por la selección desde que estoy en Primera División y nunca me llegó esa oportunidad. He dejado de lado muchas cosas buscando esta oportunidad, no se dio, pero sigo esperando y no pierdo la esperanza ni la fe todavía”, aseguró.

Sebastián Sosa tapó cinco penales de los nueve que le ejecutaron desde que llegó al "Rojo" a principios de 2021. Los últimos dos fueron este sábado en la definición por penales frente a Estudiantes de La Plata.

Además, el uruguayo es muy querido por los hinchas de Independiente. “Tengo la estampita de San Sosa en los guantes y le rezo a él, ja. Tengo una moral terrible”, había comentado el arquero a TyCSports y a las horas se habían hecho virales las estampitas de "San Sebastián".