¿Quién es Sebastián Revetria? ¿Se perjudica él o Peñarol apartándose de sus negocios?

El nombre Sebastián Revetria ha resonado en una cantidad de medios durante estas últimas semanas vinculado a la declaración de persona no grata que hizo Peñarol hacia el representante a raíz del pase de Matías Mir al Parma. Los aurinegros y el exjugador aurinegro no llegaron a un acuerdo y Revetria lo vendió al club italiano. Las versiones son claramente opuestas. El mirasol plantea que se lo "llevó", pero el empresario dice desde el club no hubo interés para firmar contrato con el jugador. La pregunta central es... ¿Quién se perjudica más con esta nueva enemistad?

Las cosas parecen confusas, pero son más de lo que aparentan. Revetria es representante de dos técnicos: Nathaniel Revetria, su hermano (sin equipo en la actualidad), y, casualmente, Mauricio Larriera. Persona no grata, ¿pero el técnico de Peñarol es su representando? A Revetria esto no parece importarle. "No tiene nada que ver, desde que Larriera está en el club no hablamos de ningún jugador", declaró en 100% Deporte.

Revetria, que se define en su página web como "intermediario deportivo"; también representa a seis jugadores. El delantero Hugo Silveira y el extremo izquierdo Kevín Ramírez, jugadores de Querétaro FC de México; luego tiene a tres más en Rentistas, que son el delantero Emiliano Villar y dos mediocampistas, Mario García y Leandro Paiva; y el sexto, Paulo Lima, defensa central en Deportivo Maldonado. Todos son uruguayos y a Silveira, Ramírez y Villar el contrato se les vence este año.

A Revetria no se muestra afectado por la decisión de Peñarol, ya que no tiene jugadores representados en el club. Pero ahora otros clubes como Plaza Colonia se han sumado a declararlo persona no grata.

En resumen, el representante tiene a Larriera dentro, una ficha importante en el club. ¿Peñarol lo hará desvincularse de Revetria? Si los demás equipos siguen la tendencia de declararlo persona no grata, podría complicarle los negocios y en cierta forma, opacar su figura y la de sus jugadores.

Este no es la primera situación polémica que protagoniza Revetria, quien no solo es representante de jugadores de fútbol. Hasta el 2011 fue representante de Cris Namús y casi la deja sin pelear ya que, según dijo en su momento, no quería organizar más peleas debido a los impuestos que debía pagar por ellas. "Lo sigo. Si él se retira, es mi representante, yo me quedo sin trabajo. Me retiro. Estoy muy triste, re dolorida, todavía no caí. Pero lo conozco y sé que cuando toma una decisión va en serio, no es de ir para atrás y para adelante. Yo lo apoyo”, dijo Namús a Canal 12 en aquel entonces. De todos modos, la boxeadora logró seguir con su carrera en el cuadrilátero.

El representante es hijo de Hebert Revetria, un exgoleador de Nacional en la década de los 70, conocido como el "Cañón del Parque", que también supo ser centrodelantero de Peñarol en los 80.

Otra curiosidad sobre Revetria es su página web, en la que hay que ingresas contraseñas para buscar a sus representados. Sus redes sociales son todas públicas.