Schiappacasse: "Somos Uruguay y tenemos esa garra que no la tiene nadie"

El delantero de la selección sub 20 Nicolás Schiappacasse dijo que en "tres o cuatro días" volverá a entrenar con normalidad y confió en que de cara al Mundial "somos Uruguay y tenemos esa garra que no la tiene nadie".

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, Schiappacasse dijo que "el viernes pasado en el entrenamiento salí por precaución. No fue lesión ni nada grave. Se hicieron unos estudios y hoy ya no tenía casi nada".



De todos modos, reconoció que la situación lo "tenía preocupado" porque "hace como un año y medio me lesioné en esa zona".

"Es un tema muscular arriba del cuadriceps derecho. Hoy de mañana el cuerpo médico de la selección se comunicó con Italia y ya está todo bien", afirmó el delantero, poniendo tranquilidad a la situación y agregó que "en tres cuatro días ya estaré entrenando normalmente".



Si se confirma su presencia en la selección sub 20 que disputará el Mundial de Polonia, "está previsto que me encuentre con ellos el 11 de mayo, pero ese día tenemos partido, entonces no sé cuándo voy a viajar", aunque confió que "si estoy convocado hoy, creo que Parma me va a dar la libertad de estar el 11 allá".



Consultado sobre cómo ve los cambios en la Celeste desde que Gustavo Ferreyra asumió la dirección técnica, Schiappacasse manifestó que "hay muy buen equipo" conformado por "jugadores con mucho nivel". "Estoy viendo jugadores como Santiago Rodríguez que si tienen un lugar en el Mundial le pueden dar una mano bárbara al equipo. También vi a (Francisco) Ginella, que ha crecido mucho. Para este campeonato, tener jugadores de buen pie es la mejor manera" de llegar lejos, consideró.



Sobre los rivales de Uruguay en el grupo (Noruega, Nueva Zelanda y Honduras), dijo que "el fútbol ahora es tan táctico y está tan estructurado que es todo muy parejo. No podés subestimar a ninguno. A nosotros (en el Sudamericano) nos tocó perder con Perú y se nos complicaba para clasificar. Esos equipos si te hacen un gol es difícil entrarles. Pero nosotros somos Uruguay, tenemos lo que tenemos y tenemos esa garra que no la tiene nadie".

Sobre su futuro en el fútbol europeo, Schiappacasse, que juega en el Parma cedido por el Atlético de Madrid, dijo que "por el tema del Mundial puede ser que pueda tener un cambio. Mi idea y mi objetivo es jugar en la primera del Atlético, pero bueno, el Mundial también ayuda mucho. Si me va bien quizás pueda ser que cambien las cosas".