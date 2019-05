Ronald Araújo: "Estoy ansioso por estar con mis compañeros en la selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El zaguero uruguayo del Barcelona B, Ronald Araújo, reveló que ya llegó el pedido de Gustavo Ferreyra para que se sume a los entrenamientos de la sub 20 de Uruguay y reconoció que se siente "ansioso por estar con mis compañeros en la selección".

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, Araújo se mostró "contento por tener la oportunidad de jugar el Mundial con la selección" e informó que si bien "todavía no salió la lista", en el club ya le dijeron que "llegó el pedido" de la Celeste juvenil.

Consultado sobre cuándo se sumará a los entrenamientos de Uruguay, contó que "nosotros tenemos un partido el 12 de mayo" y que en el equipo blaugrana "están viendo si lo juego o no". "Estoy ansioso por estar con mis compañeros de la selección, es un plantel que viene de dos años de preparación", indicó.



"Si ganamos este fin de semana tenemos chances de meternos en playoffs y el 12 jugamos contra un equipo que está ahí arriba, por eso quieren que juegue y después me vaya. Eso va a depender de lo que pase esta semana" explicó.



Barcelona B está séptimo en el Grupo 3 de la Segunda B de España con 50 puntos. Este fin de semana juegan frente al Lleida, que tiene 53, y el 12 se medirán al Hércules, que tiene 61.



Araújo estuvo presente en el Camp Nou durante la victoria del Barça por 3 a 0 sobre el Liverpool. "Fue impresionante. (Luis Suárez y Lionel Messi) Son una máquina. No hay palabras para describir lo que son, están todo el día en eso. A veces a la gente le parece fácil ganar una Liga como la ganaron y llegar a la semifinal (de la Champions League) y ganarle 3 a 0 a Liverpool, pero no lo es, ellos lo hacen fácil", opinó.



Sobre su futuro en el primer equipo, el riverense explicó que actualmente le "juega en contra" que no tiene pasaporte comunitario. "Si se abre un cupo de extranjeros creo que voy a tener una buena chance de entrenar más tiempo con el plantel, jugar algún partido de Copa del Rey".

De todos modos, indicó que "todavía no sabemos muchas cosas porque dependerá del Mundial y otros temas, pero hay una oportunidad de que pueda ir a préstamo a un equipo de Primera. Jugar un año a préstamo en un equipo de primera y después volver es una gran experiencia".



La idea del Barcelona "es que no salga de España por dos años para poder hacer los papeles. Han llegado ofertas de afuera pero la idea es que me quede acá", relató.

Ferreyra y la lista.

Sobre el entrenador de la selección sub 20, Gustavo Ferreyra, Ronald Araújo contó que "hablamos en los amistosos que jugamos en España" durante la fecha FIFA de marzo. Valoró que "no es fácil para él elegir la lista" porque "en Uruguay hay tremendos jugadores y se están destacando varios".



Sobre su rol en el equipo celeste, el futbolista del Barcelona señaló que trabaja "para poder estar" y que sabe "que hay buenos defensas" en el plantel." Lo que le pasó a Bruno (Méndez) con la selección es tremendo, Seba Cáceres la está rompiendo en Liverpool. Tenemos un buen vínculo entre los tres pero hay que ver qué decide Gustavo".

Entrenamiento catalán

Araújo dijo a 100% Deporte que "en lo técnico y lo físico crecí bastante" durante estos meses de entrenamiento con el Barça B. "Estuve dos meses sin jugar por los papeles, pero desde que estuvieron prontos arranqué a jugar, jugué casi todo el torneo, salieron los goles, creo que me gané un lugar en el equipo".



También relató que tuvo la posibilidad de entrenar con el primer equipo: "Siempre entrenamos cuando está el primer equipo porque siempre van jugadores y están en contacto. Entre el primer equipo y el Barça B hay un vínculo muy fuerte. A veces me toca subir y es impresionante. Subí cinco veces y tuve dos entrenamientos con Messi y Suárez".



Algo que le sorprendió de los entrenamientos es que "acá no se hace mucho fútbol, son espacios reducidos siempre".



"Cuando llegué, me decían que trate de mirar todos los partidos del primer equipo y lo que hacen los centrales. Me muestran videos de defensas, se filman los entrenamientos, me muestran lo que hago bien y lo que hago mal. Iba aprendiendo bastantes cosas que no sabía", explicó.



A su vez relató que ve jugar a Gerard Piqué y destaca que "la ubicación es una cosa tremenda. Siempre me estoy fijando en eso, quizás no es un zaguero muy rápido pero siempre está bien parado. Con pelota es impresionante. Hay que tener la tranquilidad que tiene. En el Barcelona no es muy fácil ser zaguero porque tenés un delantero enfrente y te la dan igual, si le pegás para arriba se te complica un poco. En ese sentido no es tan fácil".



También mencionó que "el entrenamiento es bastante diferente" y "la base es la alimentación y el cuidado". "Se exige mucho, tenemos que pesarnos todos los días, una vez por mes tenemos control de grasa. Están todo el día con nutricionistas, pendientes de lo que comés. En Uruguay no nos exigían mucho. Creo que la base es la alimentación y el cuidado".