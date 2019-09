Riascos no rindió en Peñarol, pero... ¿jugó en su posición?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mini crisis en Peñarol luego de haber cedido dos puntos en Las Piedras el sábado con el empate 1-1 ante Juventud y quedar tres puntos por detrás de Nacional en la Tabla Anual.

Las quejas de los hinchas se hicieron sentir y tuvieron como blanco principal al gerente deportivo, Carlos Sánchez, a quien se le endilga la responsabilidad de que hayan llegado pocos refuerzos al plantel y que quienes lo hicieron no tienen el nivel deseado. Entre ellos está (o estaba) el colombiano Misael Riascos.

El lunes, en la reunión del consejo directivo y a instancias del presidente Jorge Barrera, se decidió rescindirle el contrato al colombiano. Esto generó muchas críticas, tanto de los medios como de los propios hinchas, pues Riascos quedó como el principal motivo del mal momento aurinegro, cuando hay otros factores que parecen ser mucho más potentes que los bajos rendimientos del colombiano, quien apenas jugó 56 minutos.

Una de las cuestiones precisamente es qué le vieron a Riascos para contratarlo y por qué no rindió. Una de las pistas sobre esto último la dio Nelson Olveira, histórico futbolista mirasol por haber sido protagonista principal del segundo Quinquenio entre 1993 y 1997.

Olveira "Es centrodelantero"

"Yo lo dirigí a Riascos en Boyacá Chicó y conmigo no jugaba por la banda, sino que lo hacía de centrodelantero, en el área. Y en Peñarol nunca le dieron la posibilidad de jugar allí", dijo el "Canario" en declaraciones efectuadas al programa Fox Sports Radio.

Olveira añadió que nadie de Peñarol se comunicó con él para preguntarle sobre Riascos. "No me llaman el 12 de noviembre para saludarme por el Quinquenio, que me van a llamar para preguntarme por un jugador", dijo dolido.

Consultado sobre si creía que Riascos había sido obligado por su representante a decir que jugaba por afuera, como ocurrió cuando llegó, Olveira indicó: "Y... si yo llego a un lugar donde no me conocen y mi representante me dice que diga que soy como Pep Guardiola, yo voy a decir que soy como Guardiola".

No obstante, su mayor cuestionamiento es hacia quienes trajeron a Riascos por no haber indagado más sobre sus características. "Lo trajeron para que jugara por afuera para reemplazar a Brian Rodríguez, que era un infierno. Era difícil que colmara las expectativas".

Finalmente el exzaguero apuntó nuevamente hacia la dirigencia: "Peñarol es el campeón del Apertura, tiene asegurado un lugar en la definición del Uruguayo y está nada más que a tres puntos en la Anual. Que lo dejen trabajar tranquilo a Diego López".