Reunión entre Lacalle Pou y Bauzá puede abrir una puerta para el fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una reunión entre el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, puede comenzar a modificar una decisión que en principio puede presentarse como inamovible para el regreso del fútbol uruguayo.

El encuentro, que se reveló se llevará a cabo este martes, servirá para profundizar sobre diversos aspectos que se manejaron para prorrogar la fecha de reinicio del Torneo Apertura.

Si bien el gobierno nunca manejó la fecha del 1° de agosto para la recuperación de la actividad futbolística, porque proyectó que eso iba a suceder el lunes 15 de agosto, quizás pueda abrirse una puerta para que la pelota pueda rodar como lo pretenden las autoridades de la AUF, los futbolistas y las instituciones deportivas.

Fuentes de la AUF también revelaron a Ovación que en esta jornada, además de ese encuentro entre el mandatario y Bauzá, podría producirse otra reunión entre integrantes del Ejecutivo y otros jerarcas de Estado.

La idea primaria es la de demostrar que se han dado todos los pasos correctos y seguirán en esa misma línea. Lo que significa que en caso de surgir una eventual complicación no habría reparo alguno en ajustar la marcha. Pero, si todo avanza como se estima, no observan cuál puede ser el impedimento para que el fútbol no despegue el 1° de agosto.