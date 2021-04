Rentistas visita a São Paulo por la Copa Libertadores con Viudez a la orden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin Yonatan Irrazabal, Nahuel Acosta ni Juninho, pero con Tabaré Viudez ya a la orden, Rentistas viajó ayer rumbo a Brasil para jugar el partido más prestigioso de su historia: ante São Paulo por la Copa Libertadores, en lo que será su primer juego de visitante en el máximo torneo sudamericano de clubes.

Martín Varini tiene a disposición a Viudez, quien al haber sido inscripto en forma provisoria no pudo jugar en el 1-1 ante Racing de Avellaneda. El que sí tuvo minutos entonces fue Jonathan Urretaviscaya, quien salió desde el banco de suplentes. Y allí esperarían los dos su turno, aunque eso se sabrá cuando el técnico confirme la oncena.



Irrazabal no se recuperó de una lesión, por lo cual Nicolás Rossi seguirá en el arco. Nahuel Acosta dio positivo de COVID-19, por lo cual está descartado, en tanto Juninho, quien aún no debutó, está en proceso de recuperación luego de atravesar la enfermedad.

¿Cuáles son las posibilidades de Rentistas de sacar un buen resultado? Escasas. São Paulo (dirigido por Hernán Crespo y con Dani Alves en el equipo) llega con siete triunfos consecutivos. Sin embargo, Rentistas está acostumbrado a dar sorpresas.