Rentistas, un "Bicho" que se va a meter en la boca del león

Decir que São Paulo es uno de los equipos más grandes de América es una obviedad. Eso no significa, no obstante, que siempre le vaya bien. Sin embargo, no es el caso del próximo rival de Rentistas que, en lo que será su primer partido como visitante en la historia de la Copa Libertadores, se meterá en la boca del león.

El tricolor paulista viene a paso arrollador. Suma siete victorias consecutivas, entre ellas el contundente 0-3 conseguido en la visita a Sporting Cristal por la Copa Libertadores en la primera fecha del Grupo E.



Sí, mete miedo este equipo desde la llegada de Hernán Crespo a la dirección técnica. Es el mejor del Torneo Paulista (tiene 25 puntos en el Grupo B y es el líder con mayor puntuación de las cuatro series) y por sobre todas las cosas tiene un plantel tremendamente fuerte, porque el entrenador ha rotado la oncena para administrar las energías sin dejar de ganar.

Los números de Crespo en São Paulo

Crespo, sorprendente campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, lleva 15 partidos al frente del São Paulo, con 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Su conjunto ha convertido 33 goles y solo le hicieron 10. Y lo más importante para el elenco paulista y desalentador para Rentistas es que está invicto jugando en casa, con 6 triunfos y 2 empates, para los que hizo 19 goles y recibió 6. Por donde se lo mire los números dan escalofríos, porque incluso jugando de visita es contundente, con 5 victorias, ningún empate y 2 caídas; con 14 anotaciones y 4 tantos permitidos.

¿Más datos intimidatorios? Hace 379 minutos que no le convierten. El último se lo hizo Bruno Sávio a los 71’ de la visita que le hizo Guaraní. Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André e Ituano no pudieron vulnerar a ninguno de los dos arqueros que utiliza Crespo en la rotación: Tiago Volpi (el titular, que jugó los tres partidos más importantes) y Lucas Perri (jugó 2 y fue al último que le anotaron).



Si Rentistas va a defenderse el jueves a Morumbí y aún así es goleado, nada podrá reprochársele.

Rossi se prepara para seguir en el arco Colorado

Salvo que haya una recuperación casi milagrosa de Yonatan Irrazabal en las próximas horas, todo apunta a que el arquero titular de Rentistas no llegará a tiempo para el partido ante São Paulo, por lo cual Nicolás Rossi continuará custodiando los tres palos.

La duda se resolverá en las próximas horas, porque se aguardará por el experimentado arquero (clave en la obtención del Apertura) hasta último momento. Irrazabal ya no pudo estar en el debut ante Racing al sufrir un problema físico de último momento, por lo cual atajó Rossi, quien fuera el héroe en la tanda de penales de la semifinal ante Liverpool.

Otro que es difícil que llegue es el zaguero Joaquín Sosa, quien terminó con problemas musculares el juego debut. En su caso reemplazaría Martín González. Podría haber más variantes.

Jonathan Urretaviscaya ya tuvo minutos ante Racing y seguramente los tenga el juegos en San Pablo. La otra incorporación estrella, Tabaré Viudez, ya está disponible para el DT Martín Varini luego de perderse el debut por temas reglamentarios.