La renovación de Agustín Álvarez Martínez es la prioridad de Peñarol

El crecimiento de Agustín Álvarez Martínez en Peñarol ha sido exponencial. En pocos meses ha pasado de ser un buen prospecto de futbolista al centrodelantero titular y goleador implacable. Pero hay un problema: debe renovar contrato. Y hacerlo pasó a ser la prioridad de los presididos por Ignacio Ruglio.

El "Canario" tiene solo 19 años y por ende hasta el momento tenía contrato de juvenil. Su vínculo vence el 30 de abril y las condiciones cambiaron notoriamente. Desde hace un tiempo ya se viene manejando la renovación del contrato con sus representantes, el "Chino" Lasalvia y Gerardo Rabajda, pero hasta ahora no hay acuerdo. Se asegura que lo habrá, pero el estreno internacional en la red que hizo Álvarez Martínez con su doblete en el triunfo 4-1 sobre Cerro Largo vuelven a subir la gráfica de su valor.

Próximo a cumplir los 20 años (19 de mayo), su cotización en el mercado según el sitio especializado Transfermarkt más que se duplicó en solo cuatro meses. El 1° de enero tenía un valor de US$ 300.000 y al día de hoy es de US$ 700.000. Esto significa que si Peñarol no se apura en firmarlo, cada vez costará más retenerlo.

Desde que debutó el 13 de septiembre del año pasado ya convirtió 12 tantos en 31 presencias. Sin embargo, ahora la cosa se puso seria porque el martes a la noche frente a Cerro Largo dio el salto al anotar sus primeros goles internacionales.

Quedan pocos días para que Peñarol firme a Álvarez Martínez. Y la verdad es que no está en condiciones de poner muchas exigencias si quiere seguir disfrutándolo.