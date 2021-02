El relato de Luis Suárez sobre su salida de Barcelona, sus vecinos famosos y la faceta de comentarista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez, durante varios minutos, vivió una de las entrevistas más extrañas que seguramente le tocó presenciar desde que juega el fútbol y es que entrada la noche en España, todavía estaban jugando Betis-Athletic Bilbao por la Copa del Rey y previo a que le hagan la entrevista en El Transistor de Onda Cero de España, le tocó comentarlos.

El "Pistolero" se animó y uno por uno fue hablando de los disparos que le terminaron dando la victoria al conjunto vasco que se metió en la semifinales donde también estarán Levante, Sevilla y Barcelona, su exequipo.

Es inevitable para cualquiera que se pueda comunicar con el salteño consultarlo sobre su salida del conjunto blaugrana, sobre todo, por cómo se dio luego de quedar en la historia del equipo culé por ser uno de los máximos anotadores del club.

"Un día me llama el entrenador y me dice que no iba a contar conmigo, que él había hecho la planificación sin mí", comienza a relatar Suárez. "Acepté la decisión, pero le dejé en claro que que yo tenía contrato y me dijo que el club iba a hablar conmigo. Me ofrecieron la posibilidad de no presentarme a entrenar, pero les dije que no, que me iba a presentar igual".

"No me explicaron nada estricto en ningún momento. Fue una decisión del entrenador junto a la directiva y no llegué a hablar con Bartomeu (el presidente de ese momento) directamente, hablaba mi abogado", agregó el salteño.

El delantero no dudó al afirmar que "los días cuando me dijeron que no iba a seguir en Barcelona fueron muy duros. He pasado momentos muy difíciles. Sinceramente no me lo esperaba, había ciertos rumores que le llegan a uno, pero las formas y los momentos me molestaron".

Luis Suárez frente a su locker en el gimnasio del Barcelona. Foto: FC Barcelona.

"Mucha gente del Barcelona pensaba que no era la manera, no solamente Leo (Messi)", al ser consultado sobre si le sorprendió cómo habló sobre el tema el argentino en una entrevistada brindada poco después. "Por la forma, por el momento, pero también hay que entender que a veces el jugador tiene que aceptar que el club busca cambiar y yo lo que menos quería era hacer un problema", agregó.

"Los años que estuve en Barcelona rindiendo al máximo me ponen orgulloso, me critican por un mal año y después de la lesión que sufrí en enero hice 10 goles en pocos partidos y fui mejor jugador de diciembre en LaLiga", sostuvo.

Sobre el día que lo tocó despedirse manifestó: "Fue una mezcla de sensaciones por el reconocimiento de mis compañeros, de toda la gente que me ayudó y por otro lado la forma en la que se me comunicó, se me trató, se me despreció".

Luis Suárez junto a su familia en el Camp Nou. Foto: FC Barcelona.

La elección del nuevo destino

"Son muchas cosas que se dicen. En el mundo del fútbol se sabe todo. Hubo muchos clubes atrás mío no solo la Juventus, que fue lo que más se habló, pero lo que yo decía es que agradecía, pero no iba a hablar de nada económicamente hasta que tuviera la desvinculación del Barcelona y yo tomara la decisión donde con mi familia nos sintiéramos cómodos", manifestó.

Suárez, no dudó: "La de Atlético era una de las posibilidades donde más me iba a sentir a gusto porque es un club que pelea mucho, no iba a hacer un cambio tan brusco y la familia no iba a estar tan lejos de Barcelona".

Su arribo al Atlético de Madrid

"Las sensaciones al llegar a Madrid fueron muy buenas. Venía de días de tristeza, pero cambié el chip y asumí los retos nuevos y la gente quería que estuviera acá y por eso yo quiero ser uno más del plantel y tratar de ayudar al equipo en lo que pueda. Estoy a gusto y disfrutando mucho", sentenció.

Respecto al "Cholo" Simeone aseguró: "Es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, te convence. Por sus ganas, su positivismo y por lo que sabe como entrenador, que confía en las cualidades que uno tiene y a pesar de las que cosas que se decían en mí, siguió confiando".

Luis Suárez ya es jugador del Atlético de Madrid. Foto: @Atleti.

El estilo del Atlético de Madrid era distinto al del Barcelona, pero Suárez estaba tranquilo porque "Venía los últimos seis años jugando en Barcelona, pero llevo una vida en la selección de Uruguay y en Liverpool donde es parecido al Atlético porque el delantero lucha contra todos los defensas. Te tenés que acostumbrar a la calidad que tenés alrededor y no tenía miedo para nada".

El arranque de Suárez en el colchonero es muy bueno con 14 goles en 16 partidos de LaLiga y sobre eso aseguró: "Lo que me deja tranquilo y feliz es el hecho de sentirme valorado y de que los goles uno los hace por mérito propio, más allá de los compañeros, y no por estar en Barcelona y por tener al mejor del mundo al lado".

Luis Suárez celebra su gol en el Atlético de Madrid-Valencia. Foto: Reuters.

Los vecinos famosos y la adaptación de la familia

El complejo donde actualmente vive Luis Suárez tiene a muchos jugadores de su equipo y de otros y por eso dio a conocer que cerca de su casa viven compañeros como Jan Oblak, Joao Felix, Koke o Saúl.

Pero también se cruza con rivales del Real Madrid como Toni Kroos o Eden Hazard. De hecho, el alemán "es el que vive más cerca, y lo vi alguna vez. Nos saludamos por cordialidad, pero no mucho más".

Respecto a sus seres queridos manifestó: "Se han adaptado bien al colegio. Era uno de los miedos que tenía, pero Delfina está feliz y después Benja muy contento, pero más que feliz jugando en el Atlético. Lautaro tiene sus maldades con sus hermanos más grandes, pero lo tratamos de contener. Me deja feliz verlo a Benjamín jugar y poder ir a los partidos. Soy de esos padres que no le digo absolutamente nada, si él me quiere preguntar cosas lo ayudo, pero decir qué tiene que hacer, no, no lo hago".

Su relación con Lionel Messi

"Hoy (por el jueves) hablé por la tarde con Leo y estoy contento por el nivel que está demostrando", respecto a cómo forjaron la amistad recalcó: "Uno se basa mucho en el día a día, al principio uno siendo nuevo se cohíbe, pero de a poco tomar mate, convivir y compartir muchas cosas fue creando el ambiente. Tener la misma edad y charlar de cosas que nos pasaban de chicos nos unió, así como nuestras parejas y los niños también".

Por el positivo de COVID-19, Luis Suárez se peleó el primer juego entre Atlético de Madrid y Barcelona pero próximamente habrá un nuevo choque y no dudó en qué podría pasar: "Obvio que podemos discutir en un Barcelona-Atleti con Leo porque nos ha tocado intercambiar opiniones y no tenemos ningún problema porque adentro de la cancha somos rivales y afuera amigos".