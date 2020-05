El regreso del fútbol: 27 ligas se preparan para jugar en Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las cifras de contagios y muertes por coronavirus en el mundo siguen creciendo, aunque en Europa se han desacelerado. Esto ha permitido que los países del Viejo Mundo comiencen a transitar el camino por la "nueva normalidad", esa en la que hay que usar tapabocas, guardar distancias, evitar reuniones y tener gestos tan naturales como darse un abrazo.

Dentro de esa "nueva normalidad" está el fútbol, que no tendrá gente en las tribunas (al menos al inicio), que no podrá festejar los goles en grupos, que no podrá intercambiar camisetas y cuyos entrenamientos serán con el menor contacto físico posible.

De cualquier manera, el deporte sigue hacia adelante y ya empieza a ver la luz al final del túnel. Europa se prepara para que sus estadios vuelvan a recibir partidos de fútbol y hay 27 ligas que ya tienen previstas sus fechas de retorno, algunas con más certezas que otras.

La primera satisfacción para el mundo fútbol llegará este sábado 16, cuando retorne la Bundesliga alemana y nada menos que con el clásico del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04.

Quizás la última en volver sea una de las ligas (si no la más) importantes del mundo: España. La fecha inicial que maneja es el viernes 12 de junio, pero podría ser una semana más tarde, es decir el 19.

Italia anunció su intención de que el sábado 13 se jueguen los primeros partidos, aunque aún no definió de qué manera volverá, porque le quedaron pendientes cuatro juegos de la fecha 26 (en realidad por calendario es la 25) y quizás se jueguen esos antes que la jornada 27. El gran temor que existe en Italia es que el ministro de deporte ya anunció que en caso de que un futbolista dé positivo de coronavirus durante la competencia, todo el plantel que dará aislado dos semanas, por lo cual no podría jugar sus partidos. Es un tema aún a resolver.

Martín Cáceres es uno de los tres jugadores de Fiorentina con COVID-19 By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Martín Cáceres es uno de los tres jugadores de Fiorentina con COVID-19

La Premier League de Inglaterra maneja como fecha de retorno también el viernes 12 de junio, aunque todavía no lo ha confirmado.

La quinta liga top, la de Francia, ya decretó su finalización, con Paris Saint-Germain como campeón, y por tanto no volverá hasta la próxima temporada.

Calendario de las ligas de Europa

16 de mayo Alemania

23 de mayo​: Hungría y República Checa

28 de mayo: Dinamarca

29 de mayo: Austria y Polonia

30 de mayo: Croacia, Israel, Lituania, Serbia y Ucrania

1 de junio: Montenegro

3 de junio: Albania

4 de junio: Portugal

5 o 12 de junio: Bulgaria

​6 de junio: Eslovaquia y Eslovenia

8 de junio: Suiza

​12 de junio: Inglaterra, España (puede ser el 19) y Turquía

13 de junio: Italia e Islandia

14 de junio: Grecia y Suecia

16 de junio: Noruega

17 de junio: Finlandia

A eso hay que añadirle que Bielorrusia e Islas Feroe están en plena disputa, en tanto Bélgica, Francia, Gibraltar, Holanda y Luxemburgo ya dieron por finalizados sus certámenes.

El resto de los países (entre ellos Escocia y Rusia, dos con ligas destacadas) aún no tienen ni siquiera fecha tentativa para el regreso del fútbol.