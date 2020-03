Real Madrid sufre que "Zidane cuide a Federico Valverde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Real Madrid cayó por 2-1 ante Betis y le dio la chance a Barcelona de volver a liderar la Liga de España. Federico Valverde no fue titular e ingresó cuando iban 79' y desde el Viejo Continente apuntan a que ahí estuvo la causa.

Es evidente que el "Pajarito" se ha convertido en un hombre clave para los merengues, jugó la gran mayoría de los partidos como titular y una buena cantidad de ellos con gran performance lo que también llevó a que creciera su cotización.

La importancia de Valverde en cancha también es apreciada por la prensa española que considera que Real Madrid sufre cuando "Zidane cuida a Federico Valverde".

La seguidilla de partidos entre la Liga de España y la UEFA Champions League hace que la rotación sea casi obligada pero "el riesgo de Zidane no es poner a Valverde y que pueda lesionarse, el riesgo es no ponerle de inicio, que pase demasiado tiempo fuera del campo. Este Madrid necesita tanto a Casemiro como al 'Pajarito'. Cuando no está, el nuevo Madrid no es tal. Fede se ha vuelto imprescindible", expresa el diario Marca.

"Nos faltó energia, juego, posesión y agresividad", afirmó Zidane y para Marca "precisamente todo eso es lo que tiene Fede Valverde, reservado de nuevo por el entrenador, que asume su culpa y su nueva decisión de sentar demasiado tiempo al uruguayo".

La prueba de que Federico Valverde ha sido un hombre importante para el Madrid es que en las tres derrotas que sufrió el equipo merengue en la Liga de España, el "Pajarito" no estuvo en el mediocampo como titular.

"11 minutos contra el Betis, 9 contra el Levante y 24 contra el Mallorca", fue el saldo de los minutos que disputó Valverde en los tres encuentros que el Real Madrid perdió en la temporada 2019/2020 de LaLiga.