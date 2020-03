El Real Madrid perdió con el Betis y cedió el liderato al Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Real Madrid necesitaba vencer al equipo sevillano para recuperar el liderato que había tomado el Barcelona de forma provisional, pero no dio una buena imagen en el Benito Villamarín.



Con esta derrota de los blancos, el cuadro azulgrana se coloca líder a falta de once jornadas, con dos puntos de ventaja sobre el el equipo blanco.



El Betis, duodécimo en la tabla, se adelantó gracias a un tanto del brasileño Sidnei (40), con un potente disparo dentro del área, ajustado al palo, ante el que nada pudo hacer el arquero belga Thibaut Courtois.



Pero poco le duró la alegría al Betis y al propio Sidnei, que cometió poco después un penal sobre su compatriota Marcelo.



Sergio Ramos, habitual lanzador de penales en el Real Madrid esta temporada, dejó a Karim Benzema que ejecutara el disparo, que significó el empate 1-1 (45+3), terminando el francés con una sequía de seis partidos sin marcar en la Liga.



El Real Madrid, casi inexistente en la primera parte, no mejoró en la segunda, y las ocasiones más claras fueron del Betis, como una de Joaquín Sánchez, que tras dejar sentado a Courtois, y con la portería vacía, dio tiempo a que Luka Modric sacara su remate sobre la línea (55).



Pese a todo, el Real Madrid también gozó de una buena oportunidad con un disparo al palo del lateral francés Ferland Mendy en el minuto 70.



Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en empate, el exbarcelonista Cristian Tello, que había sustituido poco antes a Joaquín, anotó el tanto de la victoria en el minuto 82.



Benzema y Ramos estuvieron erráticos en el centro del campo y el mexicano Andrés Guardado robó el balón, dando un pase que dejó solo a Tello ante Courtois y el catalán engañó al belga en su salida.

Zidane: "El peor partido de la temporada"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, ha calificado el encuentro que su equipo ha perdido este domingo (2-1) en el campo del Real Betis como "el peor partido de la temporada" y asume que "cuando no estás a tu nivel, se complican las cosas".

"Hemos hecho un mal partido de principio a fin. Nos ha costado, hemos perdido muchos balones. No podemos estar contentos, aunque no es un problema de actitud, no tengo explicación a lo que ha sucedido", comentó Zidane en la sala de prensa del Benito Villamarín.



El técnico marsellés aseguró que sus jugadores lo han "intentado, pero nada ha salido" y ha asumido "la culpa" de esta mala prestación en la que cree que al Real Madrid le "ha faltado un poco de todo", si bien cree que "la temporada está siendo buena".



"Podemos sacar esto adelante. Lo de hoy es una lástima, pero quedan todavía once partidos y vamos a seguir hasta el final por la Liga. No hemos hecho un partido para ganar y el responsable soy yo. Siempre defiendo a mis jugadores, si les tengo que decir algo se lo diré de puertas para adentro", concluyó Zidane.