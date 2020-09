¿Es posible juntar a Messi y Suárez en el Atlético de Madrid?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, entusiasmado con el despegue de Luis Suárez como jugador colchonero, se permitió soñar con juntar la próxima temporada al "Pistolero" de las balas de plata con su gran amigo Lionel Messi.

El máximo dirigente del Atlético demostró ante los micrófonos de la Cadena Cope ya no ve nada imposible.

”En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible".

Al referirse a la negociación que se llevó a cabo para que "Lucho" se uniera a sus filas tras la novela originada con el FC Barcelona, dijo: “Todo ha salido perfectamente bien. (Josep Maria) Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”.

futuro ¿Y Cavani...?

Consultado por lo que puede suceder con Diego Costa y las posibilidades reales que existen de que Edinson Cavani también se convierta en futbolista del Atlético de Madrid, Cerezo explicó: “Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid. La temporada es muy larga. Creo que sí, no hay que complicar las cosas. No creo que haya un cambio en el Atleti. Las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez". Y agregó:

"Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino”

Pese a esa afirmación, la prensa española sigue considerando que la alternativa de Cavani no está descartada como nuevo fichaje para el equipo de Diego Simeone.